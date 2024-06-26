https://ria.ru/20240626/peresdacha-1955475663.html

Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали

Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали - РИА Новости, 26.06.2024

Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали

Школьники, претендующие на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:38

2024-06-26T03:38

2024-06-26T10:51

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Школьники, претендующие на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Если выпускник на первом экзамене подтвердил свое право на медаль и уже получил аттестат с отличием, он все равно может пересдать ЕГЭ, чтобы попробовать при желании улучшить свой результат. Даже если он не наберет достаточное количество баллов, медали он не будет лишен", - говорится в сообщении. Для получения золотой медали необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной - на 60 и выше баллов. В пресс-службе министерства уточнили, что, если первый результат ЕГЭ не дает право школьнику получить медаль, пересдача на это может повлиять. "Для того чтобы подтвердить право на медаль, школьнику надо будет пересдать экзамен на необходимое количество баллов. Для золотой медали это 70 и выше баллов, для серебряной – 60 и выше баллов", - отметили в пресс-службе. Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") призвал Минпросвещения урегулировать вопрос, связанный с возможностью получения школьниками, пересдающими ЕГЭ, золотых медалей. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где впервые учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. Дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Чтобы воспользоваться правом пересдачи необходимо подать соответствующее заявление, которое будут принимать с 26 июня по 1 июля.

https://ria.ru/20240621/ege-1735146248.html

https://ria.ru/20240623/vypusknitsa-1954829952.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор