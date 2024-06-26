https://ria.ru/20240626/pamfilova-1955537945.html

Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов

Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов - РИА Новости, 26.06.2024

Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов

Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:55

2024-06-26T11:55

2024-06-26T11:56

политика

россия

санкт-петербург

ленинградская область

элла памфилова

кпрф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "ЦИК России направил на проверку в Минюст действующий членов избирательных комиссий всех уровней - более 900 тысяч человек во исполнение новых норм закона. Результаты показали, что всего три человека внесены в реестр (экстремистов - ред.)", - заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она уточнила, что двое из них были от партии "Справедливая Россия - За правду" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также один от КПРФ в Татарстане. Памфилова уточнила, что сейчас уже принято решение о прекращении полномочий членов этих избирательных комиссий.

https://ria.ru/20240620/vybory-1954310336.html

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политика, россия, санкт-петербург, ленинградская область, элла памфилова, кпрф