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Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов - РИА Новости, 26.06.2024
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11:55 26.06.2024 (обновлено: 11:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pamfilova-1955537945.html
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов - РИА Новости, 26.06.2024
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов
Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:56
политика
россия
санкт-петербург
ленинградская область
элла памфилова
кпрф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "ЦИК России направил на проверку в Минюст действующий членов избирательных комиссий всех уровней - более 900 тысяч человек во исполнение новых норм закона. Результаты показали, что всего три человека внесены в реестр (экстремистов - ред.)", - заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она уточнила, что двое из них были от партии "Справедливая Россия - За правду" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также один от КПРФ в Татарстане. Памфилова уточнила, что сейчас уже принято решение о прекращении полномочий членов этих избирательных комиссий.
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политика, россия, санкт-петербург, ленинградская область, элла памфилова, кпрф
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Элла Памфилова, КПРФ
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов

Памфилова: трое из 900 тысяч членов избиркомов оказались в списке экстремистов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"ЦИК России направил на проверку в Минюст действующий членов избирательных комиссий всех уровней - более 900 тысяч человек во исполнение новых норм закона. Результаты показали, что всего три человека внесены в реестр (экстремистов - ред.)", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
Она уточнила, что двое из них были от партии "Справедливая Россия - За правду" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также один от КПРФ в Татарстане.
Памфилова уточнила, что сейчас уже принято решение о прекращении полномочий членов этих избирательных комиссий.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов
20 июня, 16:45
 
ПолитикаРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьЭлла ПамфиловаКПРФ
 
 
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