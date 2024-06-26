https://ria.ru/20240626/pamfilova-1955537945.html
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов - РИА Новости, 26.06.2024
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов
Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:56
политика
россия
санкт-петербург
ленинградская область
элла памфилова
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Памфилова: трое из 900 тысяч членов всех избиркомов оказались в списке экстремистов, выяснилось в ходе проверки Минюста, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "ЦИК России направил на проверку в Минюст действующий членов избирательных комиссий всех уровней - более 900 тысяч человек во исполнение новых норм закона. Результаты показали, что всего три человека внесены в реестр (экстремистов - ред.)", - заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она уточнила, что двое из них были от партии "Справедливая Россия - За правду" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также один от КПРФ в Татарстане. Памфилова уточнила, что сейчас уже принято решение о прекращении полномочий членов этих избирательных комиссий.
https://ria.ru/20240620/vybory-1954310336.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, санкт-петербург, ленинградская область, элла памфилова, кпрф
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Элла Памфилова, КПРФ
Проверка Минюста выявила экстремистов среди членов избиркомов
Памфилова: трое из 900 тысяч членов избиркомов оказались в списке экстремистов