В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом
Депутат Ивлев: от перемены генсека НАТО в политике альянса ничего не изменится
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
В среду НАТО утвердила Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября 2024 года.
"Назначение Марка Рютте - это тот случай, когда к европейскому обществу применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, кроме деклараций и заявлений генсек НАТО ничего не решает. "Все определяется Вашингтоном, в Пентагоне. А еще точнее военно-промышленным комплексом США, который в погоне за сверхприбылью наращивает выпуск снарядов, бомб и ракет, обстреливавших пляжи Севастополя, мирные города и села Крыма, Новороссии, Юга России. Поэтому задача крепить боевую мощь вооруженных сил России на пути к нашей победе над фашистским киевским режимом остается весьма актуальной", - добавил депутат.