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В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом - РИА Новости, 26.06.2024
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13:22 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/nato-1955568460.html
В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом
В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом - РИА Новости, 26.06.2024
В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:22
2024-06-26T13:22
россия
марк рютте
леонид ивлев
нато
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В среду НАТО утвердила Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября 2024 года. "Назначение Марка Рютте - это тот случай, когда к европейскому обществу применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, кроме деклараций и заявлений генсек НАТО ничего не решает. "Все определяется Вашингтоном, в Пентагоне. А еще точнее военно-промышленным комплексом США, который в погоне за сверхприбылью наращивает выпуск снарядов, бомб и ракет, обстреливавших пляжи Севастополя, мирные города и села Крыма, Новороссии, Юга России. Поэтому задача крепить боевую мощь вооруженных сил России на пути к нашей победе над фашистским киевским режимом остается весьма актуальной", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240626/nato-1955546096.html
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россия, марк рютте, леонид ивлев, нато, госдума рф, в мире
Россия, Марк Рютте, Леонид Ивлев, НАТО, Госдума РФ, В мире
В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом

Депутат Ивлев: от перемены генсека НАТО в политике альянса ничего не изменится

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
В среду НАТО утвердила Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября 2024 года.
"Назначение Марка Рютте - это тот случай, когда к европейскому обществу применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, кроме деклараций и заявлений генсек НАТО ничего не решает. "Все определяется Вашингтоном, в Пентагоне. А еще точнее военно-промышленным комплексом США, который в погоне за сверхприбылью наращивает выпуск снарядов, бомб и ракет, обстреливавших пляжи Севастополя, мирные города и села Крыма, Новороссии, Юга России. Поэтому задача крепить боевую мощь вооруженных сил России на пути к нашей победе над фашистским киевским режимом остается весьма актуальной", - добавил депутат.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
12:19
 
РоссияМарк РюттеЛеонид ИвлевНАТОГосдума РФВ мире
 
 
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