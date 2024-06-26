https://ria.ru/20240626/nato-1955568460.html

В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом

В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом - РИА Новости, 26.06.2024

В ГД сравнили смену генсека НАТО с математическим законом

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:22

2024-06-26T13:22

2024-06-26T13:22

россия

марк рютте

леонид ивлев

нато

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что к смене генсека НАТО применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В среду НАТО утвердила Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября 2024 года. "Назначение Марка Рютте - это тот случай, когда к европейскому обществу применим математический закон коммутативности: от перемены мест слагаемых сумма не меняется", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, кроме деклараций и заявлений генсек НАТО ничего не решает. "Все определяется Вашингтоном, в Пентагоне. А еще точнее военно-промышленным комплексом США, который в погоне за сверхприбылью наращивает выпуск снарядов, бомб и ракет, обстреливавших пляжи Севастополя, мирные города и села Крыма, Новороссии, Юга России. Поэтому задача крепить боевую мощь вооруженных сил России на пути к нашей победе над фашистским киевским режимом остается весьма актуальной", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240626/nato-1955546096.html

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Кирилл Волков

россия, марк рютте, леонид ивлев, нато, госдума рф, в мире