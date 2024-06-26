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Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью - РИА Новости, 26.06.2024
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12:19 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/nato-1955546096.html
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью - РИА Новости, 26.06.2024
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:19
2024-06-26T12:19
в мире
марк рютте
нато
йенс столтенберг
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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем коллективной безопасности". В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. "Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х. Он поблагодарил всех союзников за оказанное доверие и добавил, что с нетерпением ждет возможности приступить к работе на этой должности в октябре в качестве преемника Йенса Столтенберга, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство на протяжении последних 10 лет", и которым он всегда восхищался.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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в мире, марк рютте, нато, йенс столтенберг
В мире, Марк Рютте, НАТО, Йенс Столтенберг
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью

Рютте пообещал, что НАТО останется краеугольным камнем коллективной безопасности

© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRTМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRT
Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем коллективной безопасности".
В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.
"Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х.
Он поблагодарил всех союзников за оказанное доверие и добавил, что с нетерпением ждет возможности приступить к работе на этой должности в октябре в качестве преемника Йенса Столтенберга, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство на протяжении последних 10 лет", и которым он всегда восхищался.
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