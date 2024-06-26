https://ria.ru/20240626/nato-1955546096.html

Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью

Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью - РИА Новости, 26.06.2024

Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:19

2024-06-26T12:19

2024-06-26T12:19

в мире

марк рютте

нато

йенс столтенберг

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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем коллективной безопасности". В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. "Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х. Он поблагодарил всех союзников за оказанное доверие и добавил, что с нетерпением ждет возможности приступить к работе на этой должности в октябре в качестве преемника Йенса Столтенберга, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство на протяжении последних 10 лет", и которым он всегда восхищался.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марк рютте, нато, йенс столтенберг