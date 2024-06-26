https://ria.ru/20240626/nato-1955546096.html
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью - РИА Новости, 26.06.2024
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:19
2024-06-26T12:19
2024-06-26T12:19
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марк рютте
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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем коллективной безопасности". В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. "Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х. Он поблагодарил всех союзников за оказанное доверие и добавил, что с нетерпением ждет возможности приступить к работе на этой должности в октябре в качестве преемника Йенса Столтенберга, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство на протяжении последних 10 лет", и которым он всегда восхищался.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, марк рютте, нато, йенс столтенберг
В мире, Марк Рютте, НАТО, Йенс Столтенберг
Рютте назвал назначение генсеком НАТО огромной честью
Рютте пообещал, что НАТО останется краеугольным камнем коллективной безопасности
ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это назначение для него является огромной честью, альянс есть и останется "краеугольным камнем коллективной безопасности".
В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.
"Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х.
Он поблагодарил всех союзников за оказанное доверие и добавил, что с нетерпением ждет возможности приступить к работе на этой должности в октябре в качестве преемника Йенса Столтенберга
, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство на протяжении последних 10 лет", и которым он всегда восхищался.