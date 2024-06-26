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Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником - РИА Новости, 26.06.2024
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11:35 26.06.2024 (обновлено: 12:21 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nato-1955531468.html
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником - РИА Новости, 26.06.2024
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником
Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:35
2024-06-26T12:21
в мире
нато
йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте."Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника… Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - написал Столтенберг в сети X.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года. В тот же день Рютте приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту.Назначение стало возможно после того, как другой кандидат - президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру и Рютте остался единственным претендентом на пост генсека.
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником

Столтенберг заявил, что оставляет НАТО в хороших руках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте.
"Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника… Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - написал Столтенберг в сети X.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года. В тот же день Рютте приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту.
Назначение стало возможно после того, как другой кандидат - президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру и Рютте остался единственным претендентом на пост генсека.
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