https://ria.ru/20240626/nato-1955531468.html
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником - РИА Новости, 26.06.2024
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником
Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:35
2024-06-26T11:35
2024-06-26T12:21
в мире
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йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте."Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника… Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - написал Столтенберг в сети X.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года. В тот же день Рютте приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту.Назначение стало возможно после того, как другой кандидат - президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру и Рютте остался единственным претендентом на пост генсека.
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником
Столтенберг заявил, что оставляет НАТО в хороших руках
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте.
"Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника… Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - написал Столтенберг в сети X.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года. В тот же день Рютте приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту.
Назначение стало возможно после того, как другой кандидат - президент Румынии Клаус Йоханнис
отозвал свою кандидатуру и Рютте остался единственным претендентом на пост генсека.