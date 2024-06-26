https://ria.ru/20240626/nato-1955531468.html

Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником

Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником - РИА Новости, 26.06.2024

Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником

Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:35

2024-06-26T11:35

2024-06-26T12:21

в мире

нато

йенс столтенберг

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника Марка Рютте."Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника… Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - написал Столтенберг в сети X.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года. В тот же день Рютте приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту.Назначение стало возможно после того, как другой кандидат - президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру и Рютте остался единственным претендентом на пост генсека.

https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, марк рютте