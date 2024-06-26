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Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме - РИА Новости, 26.06.2024
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11:34 26.06.2024 (обновлено: 11:55 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nato-1955531026.html
Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме
Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме - РИА Новости, 26.06.2024
Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме
Политика НАТО по отношении к России не изменится с утверждением Марка Рютте на пост генсека организации, руководство НАТО не имеет своей роли, они обсуживают... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:34
2024-06-26T11:55
россия
нато
сша
госдума рф
в мире
марк рютте
андрей картаполов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Политика НАТО по отношении к России не изменится с утверждением Марка Рютте на пост генсека организации, руководство НАТО не имеет своей роли, они обсуживают интересы США, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.НАТО утвердила уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса, передает агентство Франс Пресс."Ничего не изменится. Дело в том, что НАТО – это такая организация, которая создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов и натовские чиновники, они предназначены только для одного - транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона. Поэтому своей какой-то роли натовское руководство не имеет, это американская организация, созданная Америкой для Америки. Кого бы туда не поставили, во главе этой организации – это все равно будет организация, обсуживающая интересы Соединенных Штатов. Поэтому ждать нам от них ничего хорошо не надо", - сказал Картаполов.Ранее уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
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россия, нато, сша, госдума рф, в мире, марк рютте, андрей картаполов, нидерланды
Россия, НАТО, США, Госдума РФ, В мире, Марк Рютте, Андрей Картаполов, Нидерланды
Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме

Картаполов: у руководства НАТО нет своей роли, отношение к России не изменится

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Политика НАТО по отношении к России не изменится с утверждением Марка Рютте на пост генсека организации, руководство НАТО не имеет своей роли, они обсуживают интересы США, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
НАТО утвердила уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса, передает агентство Франс Пресс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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"Ничего не изменится. Дело в том, что НАТО – это такая организация, которая создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов и натовские чиновники, они предназначены только для одного - транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона. Поэтому своей какой-то роли натовское руководство не имеет, это американская организация, созданная Америкой для Америки. Кого бы туда не поставили, во главе этой организации – это все равно будет организация, обсуживающая интересы Соединенных Штатов. Поэтому ждать нам от них ничего хорошо не надо", - сказал Картаполов.
Ранее уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
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