Отношение НАТО к России не изменится с новым генсеком, считают в Госдуме
Картаполов: у руководства НАТО нет своей роли, отношение к России не изменится
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Политика НАТО по отношении к России не изменится с утверждением Марка Рютте на пост генсека организации, руководство НАТО не имеет своей роли, они обсуживают интересы США, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
НАТО утвердила уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса, передает агентство Франс Пресс.
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"Ничего не изменится. Дело в том, что НАТО – это такая организация, которая создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов и натовские чиновники, они предназначены только для одного - транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона. Поэтому своей какой-то роли натовское руководство не имеет, это американская организация, созданная Америкой для Америки. Кого бы туда не поставили, во главе этой организации – это все равно будет организация, обсуживающая интересы Соединенных Штатов. Поэтому ждать нам от них ничего хорошо не надо", - сказал Картаполов.
Ранее уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.