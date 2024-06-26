НАТО утвердила нового генсека
НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком
Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации.
"НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем", — говорится в сообщении агентства.
Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.
Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника, написав в соцсети X, что оставляет НАТО "в надежных руках".
Как заявлял сам Рютте, после ухода с поста главы правительства Нидерландов он планирует провести три месяца в отпуске, а затем приступить к работе на посту генсека НАТО.
Столтенберг, возглавляющий организацию с 2014 года, должен был оставить должность еще 1 октября 2022-го, но лидеры стран — членов альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023-го, а затем — еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, после смены генсека НАТО ее политика по отношению к России не изменится.
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"НАТО <...> создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов, и натовские чиновники, они предназначены только для одного — транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона", — сказал депутат.
Он подчеркнул, что, кто бы ни возглавил организацию, она все равно будет обслуживать интересы США, поэтому России не надо ждать ничего хорошего.