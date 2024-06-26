https://ria.ru/20240626/nato-1955527977.html

НАТО утвердила нового генсека

НАТО утвердила нового генсека - РИА Новости, 26.06.2024

НАТО утвердила нового генсека

НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:22

2024-06-26T11:22

2024-06-26T14:58

в мире

нидерланды

нато

марк рютте

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации."НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем", — говорится в сообщении агентства.Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника, написав в соцсети X, что оставляет НАТО "в надежных руках".Как заявлял сам Рютте, после ухода с поста главы правительства Нидерландов он планирует провести три месяца в отпуске, а затем приступить к работе на посту генсека НАТО.Столтенберг, возглавляющий организацию с 2014 года, должен был оставить должность еще 1 октября 2022-го, но лидеры стран — членов альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023-го, а затем — еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, после смены генсека НАТО ее политика по отношению к России не изменится."НАТО <...> создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов, и натовские чиновники, они предназначены только для одного — транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона", — сказал депутат.Он подчеркнул, что, кто бы ни возглавил организацию, она все равно будет обслуживать интересы США, поэтому России не надо ждать ничего хорошего.

https://ria.ru/20240618/nato-1953559528.html

https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html

https://ria.ru/20240620/nato-1954377544.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, нато, марк рютте