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НАТО утвердила нового генсека - РИА Новости, 26.06.2024
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11:22 26.06.2024 (обновлено: 14:58 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nato-1955527977.html
НАТО утвердила нового генсека
НАТО утвердила нового генсека - РИА Новости, 26.06.2024
НАТО утвердила нового генсека
НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:22
2024-06-26T14:58
в мире
нидерланды
нато
марк рютте
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации."НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем", — говорится в сообщении агентства.Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника, написав в соцсети X, что оставляет НАТО "в надежных руках".Как заявлял сам Рютте, после ухода с поста главы правительства Нидерландов он планирует провести три месяца в отпуске, а затем приступить к работе на посту генсека НАТО.Столтенберг, возглавляющий организацию с 2014 года, должен был оставить должность еще 1 октября 2022-го, но лидеры стран — членов альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023-го, а затем — еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, после смены генсека НАТО ее политика по отношению к России не изменится.&quot;НАТО &lt;...&gt; создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов, и натовские чиновники, они предназначены только для одного — транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона&quot;, — сказал депутат.Он подчеркнул, что, кто бы ни возглавил организацию, она все равно будет обслуживать интересы США, поэтому России не надо ждать ничего хорошего.
https://ria.ru/20240618/nato-1953559528.html
https://ria.ru/20240622/rutte-1954734112.html
https://ria.ru/20240620/nato-1954377544.html
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в мире, нидерланды, нато, марк рютте
В мире, Нидерланды, НАТО, Марк Рютте
НАТО утвердила нового генсека

НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО утвердила премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим следующим генсеком, передает France-Presse со ссылкой на заявление организации.
"НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем", — говорится в сообщении агентства.
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18 июня, 05:30
Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.
Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника, написав в соцсети X, что оставляет НАТО "в надежных руках".
Как заявлял сам Рютте, после ухода с поста главы правительства Нидерландов он планирует провести три месяца в отпуске, а затем приступить к работе на посту генсека НАТО.
Столтенберг, возглавляющий организацию с 2014 года, должен был оставить должность еще 1 октября 2022-го, но лидеры стран — членов альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023-го, а затем — еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
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Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, после смены генсека НАТО ее политика по отношению к России не изменится.
«

"НАТО <...> создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов, и натовские чиновники, они предназначены только для одного — транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что, кто бы ни возглавил организацию, она все равно будет обслуживать интересы США, поэтому России не надо ждать ничего хорошего.
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В миреНидерландыНАТОМарк Рютте
 
 
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