В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией
FT: Европе будет сложно привлечь к конфликту с Россией более 300 тысяч военных
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО испытывают дефицит военнослужащих и, в случае конфликта с Россией, им будет сложно привлечь свыше 300 тысяч военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.
Ранее заместитель начальника генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил в эфире Польского телевидения, что триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу.
«
"На бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих - по-видимому, достаточно, чтобы противостоять России (1,1 миллион солдат и 1,5 миллиона резервистов). Но на самом деле европейским странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военнослужащих - и даже в этом случае подготовка потребует месяцев", - приводит издание мнение аналитиков.
Как отмечает издание, только в Германии, где число действующих военнослужащих превышает 180 тысяч, армии, по словам военачальников, не хватает как минимум 20 тысяч солдат для выполнения нынешнего мандата.
Американцы сделали обнищавшую Европу своей колонией
15 июня, 08:00
«
"Этот дефицит является одним из крупнейших в Европе ..., но он не единственный", - пишет газета, ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований (IISS).
Как пишет Financial Times, Великобритания каждый год в течение последнего десятилетия не выполняла ежегодные планы по набору военных, а в прошлом году ее сухопутные войска потеряли 4 тысячи солдат. Французские вооруженные силы, крупнейшие в Европе и насчитывающие 203 850 мужчин и женщин в своих рядах, по словам генералов, по-прежнему не соответствуют тому количеству, которое необходимо. В Италии численность вооруженных сил за десять лет сократилась с 200 тысяч до 160,9 тысяч.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Европа заплатит Америке за все
20 июня, 08:00