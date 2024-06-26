https://ria.ru/20240626/nato-1955511819.html

В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией

В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 26.06.2024

В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией

Европейские страны-члены НАТО испытывают дефицит военнослужащих и, в случае конфликта с Россией, им будет сложно привлечь свыше 300 тысяч военных, пишет газета... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:19

2024-06-26T10:19

2024-06-26T10:19

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европа

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нато

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО испытывают дефицит военнослужащих и, в случае конфликта с Россией, им будет сложно привлечь свыше 300 тысяч военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.Ранее заместитель начальника генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил в эфире Польского телевидения, что триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. "На бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих - по-видимому, достаточно, чтобы противостоять России (1,1 миллион солдат и 1,5 миллиона резервистов). Но на самом деле европейским странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военнослужащих - и даже в этом случае подготовка потребует месяцев", - приводит издание мнение аналитиков. Как отмечает издание, только в Германии, где число действующих военнослужащих превышает 180 тысяч, армии, по словам военачальников, не хватает как минимум 20 тысяч солдат для выполнения нынешнего мандата. "Этот дефицит является одним из крупнейших в Европе ..., но он не единственный", - пишет газета, ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований (IISS). Как пишет Financial Times, Великобритания каждый год в течение последнего десятилетия не выполняла ежегодные планы по набору военных, а в прошлом году ее сухопутные войска потеряли 4 тысячи солдат. Французские вооруженные силы, крупнейшие в Европе и насчитывающие 203 850 мужчин и женщин в своих рядах, по словам генералов, по-прежнему не соответствуют тому количеству, которое необходимо. В Италии численность вооруженных сил за десять лет сократилась с 200 тысяч до 160,9 тысяч. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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россия, европа, польша, нато