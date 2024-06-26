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В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции - примерно 3,3% в 2024 году, на другие препараты - примерно 4,1%, заявил заместитель... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:38
2024-06-26T10:38
2024-06-26T10:38
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции - примерно 3,3% в 2024 году, на другие препараты - примерно 4,1%, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году, если мы транспонируем это на годовой уровень. И цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились на примерно 4,1%",- сказал Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что Розравнадзор в режиме реального времени осуществляет мониторинг розничных цен на лекарственные препараты.
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здоровье - общество, россия, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства составил примерно 3,3 процента