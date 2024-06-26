Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
В Ивановской области 9 человек пострадали при столкновении автобуса с трактором
© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.
По данным ведомства, в 10.05 поступила информация о ДТП вблизи населенного пункта Зыбиха Ивановского района с участием автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Владимир – Ярославль, и трактора.
© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
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© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
2 из 2
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
1 из 2
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
2 из 2
По информации УМВД по Ивановской области, водитель автобуса совершал обгон трактора, и последний начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.
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