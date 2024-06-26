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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2024

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:45

2024-06-26T11:45

2024-06-26T12:00

происшествия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ивановский район

владимир

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.По данным ведомства, в 10.05 поступила информация о ДТП вблизи населенного пункта Зыбиха Ивановского района с участием автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Владимир – Ярославль, и трактора."Пострадало 9 человек, в том числе 3 детей, возраст 6-14 лет. Все вышли самостоятельно. 6 человек госпитализированы в ОКБ г. Иваново. 3 детей госпитализированы в ОДКБ г. Иваново", - сообщили в региональном главке.По информации УМВД по Ивановской области, водитель автобуса совершал обгон трактора, и последний начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.

https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html

ивановская область

ивановский район

владимир

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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановский район, владимир, одкб