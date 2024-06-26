Рейтинг@Mail.ru
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 26.06.2024 (обновлено: 12:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/mchs-1955535063.html
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2024
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:45
2024-06-26T12:00
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ивановский район
владимир
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955535798_13:0:788:436_1920x0_80_0_0_2462cf75c23b17465d416c8a7f64b476.jpg
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.По данным ведомства, в 10.05 поступила информация о ДТП вблизи населенного пункта Зыбиха Ивановского района с участием автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Владимир – Ярославль, и трактора."Пострадало 9 человек, в том числе 3 детей, возраст 6-14 лет. Все вышли самостоятельно. 6 человек госпитализированы в ОКБ г. Иваново. 3 детей госпитализированы в ОДКБ г. Иваново", - сообщили в региональном главке.По информации УМВД по Ивановской области, водитель автобуса совершал обгон трактора, и последний начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.
https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html
ивановская область
ивановский район
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955535798_204:0:785:436_1920x0_80_0_0_563836a7aa50f66781ed717b503399b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановский район, владимир, одкб
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ивановский район, Владимир, ОДКБ
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

В Ивановской области 9 человек пострадали при столкновении автобуса с трактором

© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с трактором в Ивановской области, они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.
По данным ведомства, в 10.05 поступила информация о ДТП вблизи населенного пункта Зыбиха Ивановского района с участием автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту ВладимирЯрославль, и трактора.
© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
1 из 2
© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
2 из 2
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
1 из 2
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
2 из 2
"Пострадало 9 человек, в том числе 3 детей, возраст 6-14 лет. Все вышли самостоятельно. 6 человек госпитализированы в ОКБ г. Иваново. 3 детей госпитализированы в ОДКБ г. Иваново", - сообщили в региональном главке.
По информации УМВД по Ивановской области, водитель автобуса совершал обгон трактора, и последний начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в поселке Жатай в Якутии. 24 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии
24 июня, 19:29
 
ПроисшествияИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ивановский районВладимирОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала