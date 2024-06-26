https://ria.ru/20240626/matvienko-1955672155.html

Матвиенко стала наставником участницы программы "Время героев"

Матвиенко стала наставником участницы программы "Время героев" - РИА Новости, 26.06.2024

Матвиенко стала наставником участницы программы "Время героев"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко стала наставником одной из участниц программы "Время героев", капитана медицинской службы Дарьи Светяш. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:21

2024-06-26T18:21

2024-06-26T18:21

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко стала наставником одной из участниц программы "Время героев", капитана медицинской службы Дарьи Светяш. Светяш является участником специальной военной операции, слушателем ординатуры Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. За участие в СВО награждена орденом Мужества. В ходе встречи Матвиенко отметила, что программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж"."Эта программа развития для участников специальной военной операции, которые смогут реализовать себя в органах государственной и муниципальной власти", - сказала политик. В ходе беседы Светяш рассказала о работе в зоне СВО, о своей учебе в Академии. Матвиенко пожелала участнице программы успехов. "Я очень хочу, чтобы ваши планы и мечты сбылись. В вас есть стержень, серьезное отношение к работе, профессии и образованию. И я готова поделиться своим опытом и знаниями", - сказала спикер. Глава Совета Федерации пригласила Дарью Светяш принять участие в предстоящем Четвертом Евразийском женском форуме, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Также, по словам спикера, участнице программы как медику может быть интересна работа профильного комитета СФ по социальной политике.

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https://ria.ru/20240229/rankhigs-1930298598.html

https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф