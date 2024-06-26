https://ria.ru/20240626/magate-1955617956.html

МАГАТЭ знает об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС

МАГАТЭ знает об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024

МАГАТЭ знает об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило РИА Новости, что оно в курсе сообщений об уничтожения поста радиационного контроля в Запорожской РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:48

2024-06-26T15:48

2024-06-26T15:48

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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило РИА Новости, что оно в курсе сообщений об уничтожения поста радиационного контроля в Запорожской области. "Нам известно о сообщении, на которое вы ссылаетесь", - сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель МАГАТЭ добавил, что, как и всегда, любая информация, которую в его агентстве считают актуальной для ядерной безопасности, будет включена в регулярные заявления о текущей ситуации гендиректора Рафаэля Гросси. Как сообщили ранее представители Запорожской АЭС, эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им были предоставлены фотоматериалы. Руководство ЗАЭС также отмечало, что рассчитывает на то, что факт уничтожения поста отразят в заявлении МАГАТЭ. Ранее пресс-служба станции сообщила о том, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.

https://radiosputnik.ru/20240626/zaes-1955599822.html

https://radiosputnik.ru/20240622/zakharova-1954771637.html

https://ria.ru/20240416/magate-1940284608.html

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в мире, запорожская область, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины