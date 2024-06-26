https://ria.ru/20240626/lyubimova-1955696151.html
В лавре создали все условия для сохранения "Троицы", заявила Любимова
В лавре создали все условия для сохранения "Троицы", заявила Любимова - РИА Новости, 26.06.2024
В лавре создали все условия для сохранения "Троицы", заявила Любимова
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:27
2024-06-26T20:27
2024-06-26T21:31
религия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций, сообщила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова."Троица" была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций", - сказала глава ведомства."На сегодня в храме созданы все условия для сохранения иконы", - добавила Любимова.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240626/putin-1955688502.html
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ольга любимова, владимир путин, день святой троицы, общество
Религия, Ольга Любимова, Владимир Путин, День Святой Троицы, Общество
В лавре создали все условия для сохранения "Троицы", заявила Любимова
Любимова: "Троицу" доставили в лавру на спецтранспорте с климатическим кузовом
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций, сообщила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова.
"Троица" была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций", - сказала глава ведомства.
"На сегодня в храме созданы все условия для сохранения иконы", - добавила Любимова.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.