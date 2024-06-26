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Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР - РИА Новости, 26.06.2024
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10:00 26.06.2024 (обновлено: 10:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/lnr-1955507279.html
Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР
Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР - РИА Новости, 26.06.2024
Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:00
2024-06-26T10:06
политика
луганская народная республика
челябинская область
миасс
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики, ранее занимавший эту должность Сергей Козлов продолжит работать в регионе в новом качестве. "Представил кандидатуру на должность Председателя Правительства Луганской Народной Республики - Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. &lt;…&gt; Всю жизнь Егор Викторович занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности - в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность Главы города Миасса", - написал Пасечник. Уточняется, что до утверждения нового председателя Правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин. "Сергей Козлов, занимавший должность Председателя Правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде", - отметил Пасечник.
https://ria.ru/20240514/pasechnik-1945940100.html
луганская народная республика
челябинская область
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политика, луганская народная республика, челябинская область, миасс, леонид пасечник
Политика, Луганская Народная Республика, Челябинская область, Миасс, Леонид Пасечник
Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР

Пасечник представил кандидатуру мэра Миасса на пост главы правительства ЛНР

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики
Глава ЛНР Леонид Пасечник представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Глава ЛНР Леонид Пасечник представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики, ранее занимавший эту должность Сергей Козлов продолжит работать в регионе в новом качестве.
"Представил кандидатуру на должность Председателя Правительства Луганской Народной Республики - Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. <…> Всю жизнь Егор Викторович занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности - в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность Главы города Миасса", - написал Пасечник.
Уточняется, что до утверждения нового председателя Правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин.
"Сергей Козлов, занимавший должность Председателя Правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде", - отметил Пасечник.
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ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЧелябинская областьМиассЛеонид Пасечник
 
 
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