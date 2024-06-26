https://ria.ru/20240626/lnr-1955507279.html

Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР

Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР - РИА Новости, 26.06.2024

Пасечник представил кандидатуру нового председателя правительства ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:00

2024-06-26T10:00

2024-06-26T10:06

политика

луганская народная республика

челябинская область

миасс

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства Республики, ранее занимавший эту должность Сергей Козлов продолжит работать в регионе в новом качестве. "Представил кандидатуру на должность Председателя Правительства Луганской Народной Республики - Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. <…> Всю жизнь Егор Викторович занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности - в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность Главы города Миасса", - написал Пасечник. Уточняется, что до утверждения нового председателя Правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин. "Сергей Козлов, занимавший должность Председателя Правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде", - отметил Пасечник.

https://ria.ru/20240514/pasechnik-1945940100.html

луганская народная республика

челябинская область

миасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, челябинская область, миасс, леонид пасечник