https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик

Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик - РИА Новости, 26.06.2024

Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик

Президент Франции Эммануэль Макрон стоит на пороге своего исторического поражения, которое превратит его в "хромую утку" — политика, доживающего в качестве... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T09:05

аналитика

франция

россия

марин ле пен

эммануэль макрон

флориан филиппо

ренессанс

европарламент

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Президент Франции Эммануэль Макрон стоит на пороге своего исторического поражения, которое превратит его в "хромую утку" — политика, доживающего в качестве влиятельной персоны остатки последних дней. Такой удар, как ожидается, нанесет по нему Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение" (НО) — партия, идущая к победе на внеочередных парламентских выборах.Франция — президентская республика, то есть Макрон останется на своем месте, а формально и при тех же полномочиях. Однако премьер-министра страны утверждает 577-местное Национальное собрание, и идет к тому, что Макрону придется убрать своего пажа — 35-летнего Габриэля Атталя, а главой правительства станет паж Ле Пен — 28-летний Жордан Барделла.Первый тур выборов пройдет 30 июня, 7 июля состоится второй — для тех одномандатников, кто не получил абсолютного большинства голосов. Согласно оценке Института Одокса, опубликованной в журнале Le Nouvel Obs, однопартийцы Ле Пен могут завоевать порядка 250-300 кресел. Большинство — это 289, но к альянсу с националистами готова часть голлистов, потерявших статус ведущей правой партии Франции.Это существенно усложнит жизнь Макрону и будет сковывать его в действиях внутри страны. Он обессилит точно так же, как обессилел один из его предшественников — Жак Ширак в 1997 году. Тогда президент тоже распустил парламент и назначил досрочные выборы, но вместо выхода из кризиса получил в качестве премьера лидера социалистов Лионеля Жоспена. Название этого периода в истории Франции можно перевести на русский язык как "сожительство".Вероятное "сожительство" с Барделлой станет для Макрона еще более травмирующим, чем для Ширака. У того с Жоспеном было много разногласий и даже взаимный антагонизм, но он не считал противника русским агентом, фашистом и олицетворением зла в политике, а Макрон не раз давал понять, что именно этим он "Национальное объединение" и считает.Раньше у "системных" партий Франции работала та тактика, по которой во втором туре выборов они объединялись по принципу "все против фашистов" (то есть сторонников Ле Пен). Теперь эта тактика должна дать сбой: французы хотят проголосовать по принципу "все против Макрона".Неудачи этого суетливого человека — повод для нашего справедливого злорадства, потому как он военного поражения нам желает, дальнобойные ракеты киевскому режиму поставляет и даже собирался послать французских военных куда-нибудь под Одессу для сдерживания фронта. Есть мнение, что в том числе из-за этой безумной идеи партия Макрона "Ренессанс" провалилась на выборах в Европарламент и должна провалиться на выборах в Национальное собрание.Однако этот провал не выведет Францию из тупика, говорим ли мы о ее внутренних проблемах или понимаем под тупиком политику по поддержке Киева и противостоянию Москве. В том, что для России главное, победа партии Ле Пен над макроновцами вряд ли изменит многое, как изменило, например, в Словакии, где бывшего президента и министра обороны собираются судить за передачу Киеву вооружений.Во-первых, не исключен вариант, при котором большинство националистов даже вместе с голлистами окажется относительным. Второе место, скорее всего, займут ультралевые Жан-Люка Меланшона, а макроновцы финишируют третьими. Ни одна из этих сил не сможет поставить премьера без союза с другой, но для каждой из них такой союз немыслим. На выходе Париж получит политический и управленческий кризисы с каким-нибудь техническим кабмином, как годами жила соседняя Бельгия. Французам это доставит проблем, но не сдвинет Францию в целом с ее курса.Во-вторых, Жордан Барделла — не Марин Ле Пен. Она для своей партии "матриарх" и руководитель парламентской фракции, а он — глава и будущий премьер. Считается, что НО находится сейчас на пике популярности в том числе потому, что Ле Пен отошла на вторую роль, и также благодаря "ребрендингу", который осуществил Барделла.Те, кого вредные макроновцы по-прежнему называют "ультраправыми", сместились к центру и старательно оттирали от себя прежние ярлыки типа "радикалы", "фашисты", "экстремисты", "гомофобы, "расисты". Ярлык "друзья Москвы" не исключение. Например, прямо перед выборами партия удалила с сайта призыв к углублению дипломатических отношений с Россией.О каком-то желании "дружить" с Москвой можно было говорить применительно к партии Ле Пен в ее предыдущем издании, когда у "матриарха" был другой фаворит и ведущий политтехнолог — Флориан Филиппо. Он первым сдвинул НО влево, продвигал голлистские идеи союза с Россией и требовал отмены санкций. Он до сих пор требует, его часто цитируют в российских СМИ как лидера партии "Патриоты" и человека "оттуда", который говорит убийственные для Украины, обидные для Запада и приятные для России вещи, однако его сила шансов на выборах не имеет.Филиппо был изгнан Ле Пен из партии за поражение от Макрона и из-за подозрений в двойной лояльности к другим правым политпроектам. Барделла заменил ей Филиппо во всем и добился гораздо большего как на выборах, так и в плане личных позиций в партии.У обоих фаворитов — прошлого и нынешнего — хорошие личные отношения, но в главном для нас они расходятся. Барделло аплодировал выступлению Владимира Зеленского во французском парламенте и сам выступает за продолжение помощи Киеву, только без макроновского экстремизма вроде истребителей в подарок или десанта под Одессой.Также НО имеет много претензии к России из-за французского позора в Африке, где наши военные вытесняют их военных от страны к стране, включая крайне важный для Парижа Нигер (а он важен для любого Парижа — и при Макроне, и при Барделло, и при Ле Пен, и даже при Филиппо).Наконец, Барделло лоялен США и считает, будто Россия находится в состоянии войны с Западом, к которому относит и Францию. Нам с ним особо не о чем "дружить", и глобально Париж продолжит двигаться в том же направлении — подальше от нас, поглубже в тупик.Но то, что 28-летний Барделло — это кнопка на стульях Макрона и Урсулы фон дер Ляйен, тоже правда.Мелочь, а приятно.

https://ria.ru/20240621/makron-1954638750.html

https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html

https://ria.ru/20240625/makron-1955363158.html

https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html

https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html

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аналитика, франция, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, флориан филиппо, ренессанс, европарламент, выборы в европарламент — 2024