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РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми

РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми - РИА Новости, 26.06.2024

РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми

РЖД направили два восстановительных поезда к месту схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:53

2024-06-26T19:53

2024-06-26T20:05

происшествия

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

воркута

олег белозеров

новороссийск

республика коми

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РЖД направили два восстановительных поезда к месту схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает РЖД в Telegram-канале."Для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова... К месту направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. РЖД окажет помощь всем пострадавшим, отмечается в сообщении.Сообщается, что предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута - Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков.

воркута

новороссийск

республика коми

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происшествия, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, олег белозеров, новороссийск, республика коми