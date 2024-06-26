https://ria.ru/20240626/komi-1955691407.html
РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми
РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми
РЖД направили два восстановительных поезда к месту схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:53
2024-06-26T19:53
2024-06-26T20:05
происшествия
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
олег белозеров
новороссийск
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_293d485a6fb0f10943ec5ebf79b98118.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РЖД направили два восстановительных поезда к месту схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает РЖД в Telegram-канале."Для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова... К месту направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. РЖД окажет помощь всем пострадавшим, отмечается в сообщении.Сообщается, что предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута - Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков.
воркута
новороссийск
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_72:0:1027:716_1920x0_80_0_0_307191d615cb636b33c04a0678ebe732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, олег белозеров, новороссийск, республика коми
Происшествия, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Олег Белозеров, Новороссийск, Республика Коми
РЖД направили два восстановительных поезда к месту ЧП в Коми
РЖД направила 2 восстановительных состава к месту схода поезда с рельс в Коми
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
РЖД направили два восстановительных поезда к месту схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает РЖД в Telegram-канале
.
"Для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова... К месту направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. РЖД окажет помощь всем пострадавшим, отмечается в сообщении.
Сообщается, что предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута - Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков.