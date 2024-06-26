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"Попадем в котел": в Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ
"Попадем в котел": в Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
"Попадем в котел": в Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ
Если ВСУ не покинут территории на Южнодонецком направлении, то попадут в окружение, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:33
2024-06-26T15:33
2024-06-26T17:07
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Если ВСУ не покинут территории на Южнодонецком направлении, то попадут в окружение, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая <…>, если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел", — отметил он.Офицер предположил, что если российская армия будет наступать на этом направлении с севера и с юга, то ВСУ придется отступать.В понедельник Министерство обороны России сообщило, что операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard немецкого производства на Южнодонецком направлении. Как рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным "Вал", слова которого приводит ведомство, взвод выполнял задачу по поддержке пехоты.
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html
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"Попадем в котел": в Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ
Стариков: ВСУ попадут в котел, если не покинут Южнодоцецкое направление