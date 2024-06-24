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Операторы FPV-дронов уничтожили на Южнодонецком направлении Leopard - РИА Новости, 24.06.2024
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05:02 24.06.2024 (обновлено: 05:57 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/leopard-1954948301.html
Операторы FPV-дронов уничтожили на Южнодонецком направлении Leopard
Операторы FPV-дронов уничтожили на Южнодонецком направлении Leopard - РИА Новости, 24.06.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили на Южнодонецком направлении Leopard
Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:02
2024-06-24T05:57
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении СВО", - говорится в сообщении. Как рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным "Вал", слова которого приводит Минобороны, взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту. "Задачу выполнили. Все "птички" у меня 100% залетели в цель. Всушники, которые живые остались, позицию бросили и разбежались", - сказал "Вал". Отмечается, что Leopard был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника. "Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал". За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, уточнили в МО РФ. Расчеты беспилотников несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения. В них входят оператор дрона и инженер, заряды и до 20 ударных беспилотников. Заряды крепятся на обычный канцелярский скотч, так как оказалось, что это самый надежный и легкий вариант, рассказали в российском ведомстве.
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043602.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Операторы FPV-дронов уничтожили на Южнодонецком направлении Leopard

Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении СВО", - говорится в сообщении.
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Как рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным "Вал", слова которого приводит Минобороны, взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.
"Задачу выполнили. Все "птички" у меня 100% залетели в цель. Всушники, которые живые остались, позицию бросили и разбежались", - сказал "Вал".
Отмечается, что Leopard был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника.
"Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".
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За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, уточнили в МО РФ.
Расчеты беспилотников несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения. В них входят оператор дрона и инженер, заряды и до 20 ударных беспилотников. Заряды крепятся на обычный канцелярский скотч, так как оказалось, что это самый надежный и легкий вариант, рассказали в российском ведомстве.
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