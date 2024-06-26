Президент Кении отказался подписать проект бюджета, вызвавший протесты

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подтвердил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.Ранее издание Star сообщило, что Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты."Я не подпишу проект бюджета", - заявил Руто в ходе пресс-конференции.Президент Кении признал, что принял такое решение под давлением кенийской общественности.Руто добавил, что проект бюджета в том виде, в котором он был одобрен парламентом, будет отозван. Он также сообщил, что 214 кенийцев участвовали в столкновениях с правоохранителями, многие из них были госпитализированы. Руто подтвердил гибель шести человек в ходе протестов.Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подтвердил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
Ранее издание Star сообщило, что Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты.
"Я не подпишу проект бюджета", - заявил Руто в ходе пресс-конференции.
Президент Кении признал, что принял такое решение под давлением кенийской общественности.
Руто добавил, что проект бюджета в том виде, в котором он был одобрен парламентом, будет отозван. Он также сообщил, что 214 кенийцев участвовали в столкновениях с правоохранителями, многие из них были госпитализированы. Руто подтвердил гибель шести человек в ходе протестов.
Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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