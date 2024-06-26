https://ria.ru/20240626/keniya-1955579958.html

Организатор протестов в Кении призвала к мирной акции 27 июня

Организатор протестов в Кении призвала к мирной акции 27 июня - РИА Новости, 26.06.2024

Организатор протестов в Кении призвала к мирной акции 27 июня

Организатор протестов в Кении Ханифа Адан в соцсети X призвала провести мирную акцию в четверг. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:08

2024-06-26T14:08

2024-06-26T14:14

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протесты в кении

найроби (город)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Организатор протестов в Кении Ханифа Адан в соцсети X призвала провести мирную акцию в четверг. "Вы не можете убить всех нас. Завтра мы в белом снова выйдем на мирное шествие в память обо всех погибших. Вы не будете забыты!" - говорится в публикации Адан. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на кенийские власти передает, что ночью в Кении продолжили разгонять протестующих: так, полиция в пригороде Найроби выпустила более чем 700 холостых патронов для разгона людей. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Франс Пресс сообщило, что по меньшей мере 13 человек погибли в ходе протестов. Кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере 50 человек пострадали. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

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в мире, кения, протесты в кении, найроби (город)