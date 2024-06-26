Вьетнам и Россия укрепили позиции среди импортеров товаров из Китая
Вьетнам и Россия поднялись выше в топе главных покупателей товаров из Китая
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГрузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия поднялись выше в топе главных покупателей товаров из Китая: Вьетнам - на второе место, Россия - на шестое, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Так, по итогам января-мая 2024 года, Вьетнам стал вторым главным импортером китайской продукции, купив ее на 64,7 миллиарда долларов. По сравнению с первыми пятью месяцами 2023 года, он поднялся на две строчки, с четвертого места, вытеснив Японию и Южную Корею.
Укрепила свои позиции и Россия - она поднялась за год на шестое место с восьмого, а объем ее покупок за пять месяцев составил 41,8 миллиарда долларов. Также на одну строчку, на восьмое место, поднялась Малайзия с объемом импорта в 39,6 миллиарда долларов.
В тройку главных покупателей товаров у Китая также вошли США (195,9 миллиарда долларов), сохранившие лидерство, и Япония (61,5 миллиарда). Замкнули пятерку Южная Корея (59,7 миллиарда) и Индия (47,1 миллиарда). А в десятке также оказались Германия (41,5 миллиарда), Нидерланды (36 миллиардов) и Мексика (35,9 миллиарда).
Всего по итогам первых пяти месяцев китайский экспорт вырос на 2,7%, до 1,4 триллиона долларов.
Больше всего свои покупки у Китая нарастили Багамы (в 5,6 раза, до 176 миллионов долларов), Мальта (в 3,5 раза, до 2,3 миллиарда долларов), Венесуэла и Маршалловы острова (в 1,6 раза, до 1,8 и 2,1 миллиарда долларов соответственно), а также Оман и Шри-Ланка (в 1,5 раза, до 1,5 и 1,3 миллиарда долларов соответственно).