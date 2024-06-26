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Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/faradzh-1955475505.html
Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине
Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил экс-премьера страны Бориса Джонсона в гибели множества военных в конфликте на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:36
2024-06-26T03:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
найджел фарадж
борис джонсон
нато
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил экс-премьера страны Бориса Джонсона в гибели множества военных в конфликте на Украине. Отвечая на вопрос журналистов, в том числе журналистов издания Times во вторник, какой была бы сделка по миру на Украине, Фарадж назвал приоритетным достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. "Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times. По данным газеты, Фарадж добавил, что в интересах мира Владимир Зеленский должен переосмыслить свои амбиции "Это его выбор (Зеленского- ред.). Никто совершенно не говорит о мире, все говорят о "победе Украины"... Я к этому отношусь скептически", - цитирует газета Фараджа. Лидер партии Reform UK ранее в соцсети Х назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине. Ранее Фарадж уже заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Британский политик также заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, украина, россия, найджел фарадж, борис джонсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Найджел Фарадж, Борис Джонсон, НАТО
Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине

Британский политик Фарадж обвинил Джонсона в гибели множества военных на Украине

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил экс-премьера страны Бориса Джонсона в гибели множества военных в конфликте на Украине.
Отвечая на вопрос журналистов, в том числе журналистов издания Times во вторник, какой была бы сделка по миру на Украине, Фарадж назвал приоритетным достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.
По данным газеты, Фарадж добавил, что в интересах мира Владимир Зеленский должен переосмыслить свои амбиции
"Это его выбор (Зеленского- ред.). Никто совершенно не говорит о мире, все говорят о "победе Украины"... Я к этому отношусь скептически", - цитирует газета Фараджа.
Лидер партии Reform UK ранее в соцсети Х назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.
Ранее Фарадж уже заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Британский политик также заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНайджел ФараджБорис ДжонсонНАТО
 
 
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