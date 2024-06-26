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Эксперты оценили требование США к Ассанжу удалить архивы
Эксперты оценили требование США к Ассанжу удалить архивы - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперты оценили требование США к Ассанжу удалить архивы
Требования США к основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу об удалении определенной информации - это попытка Вашингтона сохранить лицо и имидж, считают... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:40
2024-06-26T11:40
2024-06-26T11:40
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Требования США к основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу об удалении определенной информации - это попытка Вашингтона сохранить лицо и имидж, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее газета The Guardian сообщила, что условием сделки по освобождению Ассанжа стало то, что он прикажет Wikileaks уничтожить определенную информацию. В Telegram-каналах утром среды появилась информация, что на Wikileaks был удален архив электронной почты Национального комитета демократической партии. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в разговоре с агентством подчеркнул, что удалить что-либо из сети, если оно туда попало, невозможно, и в США это понимают. "Поэтому это попытка сохранить лицо при плохой игре. С одной стороны, освобождение Ассанжа играет на укрепление имиджа Байдена (президент США - ред.). Но при этом выходит, что Вашингтон столько лет занимался гонениями и преувеличивал опасность деятельности Ассанжа", - считает Ярыгин. Он добавил, что, если Ассанжа сейчас освобождают, то, значит, его угроза американской безопасности была как минимум преувеличена. "Поэтому, видимо, политическая угроза была большей, чем угроза нацбезопасности. И поэтому сделку обставляют разными условиями", - резюмировал эксперт. Другой эксперт, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что штаты выбрали при освобождении Ассанжа сбалансированный вариант. "Ни нашим, ни вашим. Мы освободим, но архивы он должен удалить. Но само освобождение это уже шаг демократов к тому, чтобы сохранить лицо, потому что в ином случае он бы стал сакральной жертвой", - заключил Блохин. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных в заключении.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), джулиан ассанж, wikileaks, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Эксперты оценили требование США к Ассанжу удалить архивы
Эксперты назвали требования США к Ассанжу попыткой сохранить лицо и имидж
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Требования США к основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу об удалении определенной информации - это попытка Вашингтона сохранить лицо и имидж, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее газета The Guardian сообщила, что условием сделки по освобождению Ассанжа стало то, что он прикажет Wikileaks уничтожить определенную информацию. В Telegram-каналах утром среды появилась информация, что на Wikileaks был удален архив электронной почты Национального комитета демократической партии.
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ
Григорий Ярыгин в разговоре с агентством подчеркнул, что удалить что-либо из сети, если оно туда попало, невозможно, и в США это понимают.
"Поэтому это попытка сохранить лицо при плохой игре. С одной стороны, освобождение Ассанжа играет на укрепление имиджа Байдена (президент США - ред.). Но при этом выходит, что Вашингтон столько лет занимался гонениями и преувеличивал опасность деятельности Ассанжа", - считает Ярыгин.
Он добавил, что, если Ассанжа сейчас освобождают, то, значит, его угроза американской безопасности была как минимум преувеличена.
"Поэтому, видимо, политическая угроза была большей, чем угроза нацбезопасности. И поэтому сделку обставляют разными условиями", - резюмировал эксперт.
Другой эксперт, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН
Константин Блохин отметил, что штаты выбрали при освобождении Ассанжа сбалансированный вариант.
"Ни нашим, ни вашим. Мы освободим, но архивы он должен удалить. Но само освобождение это уже шаг демократов к тому, чтобы сохранить лицо, потому что в ином случае он бы стал сакральной жертвой", - заключил Блохин.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных в заключении.