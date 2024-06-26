Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России
Захарова: договор о партнерстве с КНДР не направлен против третьих стран
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой не преследует цели формирования военного союза по "западным лекалам" и не направлен против третьих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Договор не преследует цель формирования военного союза по западным лекалам и не направлен против третьих стран. Статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны. Аналогичная статья содержится в Договоре между КНДР и КНР от 1961 года", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что данная договоренность не должна вызывать опасений по поводу национальной безопасности у тех стран, которые не планируют военную агрессию против КНДР.
По словам Захаровой, на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны "коллективного Запада", который последовательно проводит курс на сохранение своей гегемонии, формирование сети закрытых военно-политических альянсов в духе блокового противостояния времен холодной войны.
"Корейский полуостров занимает стратегическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является ключевым эпицентром формирования нового полицентричного миропорядка. Укрепление глобальной роли этого региона сопровождается острым кризисом системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, глубокой деградацией ситуации в области международной безопасности. Особую озабоченность вызывает обстановка в Северо-Восточной Азии, которая имеет устойчивую тенденцию к эскалации военно-политической напряженности, подталкивающей субрегион на грань ядерной катастрофы", - подчеркнула Захарова.
США последовательно наращивают военную активность, размещая в Северо-Восточной Азии средства своего стратегического потенциала, обкатывают сценарии гипотетического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия, особую тревогу вызывают последние шаги Вашингтона и Сеула по ядерно-конвенциональной интеграции под эгидой двусторонней Консультативной группы по ядерным вопросам, которые носят отчетливый дестабилизирующий характер и провоцируют гонку ядерных вооружений в этом регионе, заключила официальный представитель МИД РФ.