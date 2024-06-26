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Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.06.2024
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20:41 26.06.2024 (обновлено: 21:19 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dogovor-1955698849.html
Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России
Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.06.2024
Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой не преследует цели формирования военного союза... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:41
2024-06-26T21:19
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой не преследует цели формирования военного союза по "западным лекалам" и не направлен против третьих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Договор не преследует цель формирования военного союза по западным лекалам и не направлен против третьих стран. Статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны. Аналогичная статья содержится в Договоре между КНДР и КНР от 1961 года", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она добавила, что данная договоренность не должна вызывать опасений по поводу национальной безопасности у тех стран, которые не планируют военную агрессию против КНДР.По словам Захаровой, на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны "коллективного Запада", который последовательно проводит курс на сохранение своей гегемонии, формирование сети закрытых военно-политических альянсов в духе блокового противостояния времен холодной войны."Корейский полуостров занимает стратегическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является ключевым эпицентром формирования нового полицентричного миропорядка. Укрепление глобальной роли этого региона сопровождается острым кризисом системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, глубокой деградацией ситуации в области международной безопасности. Особую озабоченность вызывает обстановка в Северо-Восточной Азии, которая имеет устойчивую тенденцию к эскалации военно-политической напряженности, подталкивающей субрегион на грань ядерной катастрофы", - подчеркнула Захарова.США последовательно наращивают военную активность, размещая в Северо-Восточной Азии средства своего стратегического потенциала, обкатывают сценарии гипотетического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия, особую тревогу вызывают последние шаги Вашингтона и Сеула по ядерно-конвенциональной интеграции под эгидой двусторонней Консультативной группы по ядерным вопросам, которые носят отчетливый дестабилизирующий характер и провоцируют гонку ядерных вооружений в этом регионе, заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html
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россия, китай, мария захарова, оон, визит путина в кндр, в мире, москва
Россия, Китай, Мария Захарова, ООН, Визит Путина в КНДР, В мире, Москва
Договор с КНДР не направлен против третьих стран, заявили в МИД России

Захарова: договор о партнерстве с КНДР не направлен против третьих стран

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой не преследует цели формирования военного союза по "западным лекалам" и не направлен против третьих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Договор не преследует цель формирования военного союза по западным лекалам и не направлен против третьих стран. Статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны. Аналогичная статья содержится в Договоре между КНДР и КНР от 1961 года", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Она добавила, что данная договоренность не должна вызывать опасений по поводу национальной безопасности у тех стран, которые не планируют военную агрессию против КНДР.
По словам Захаровой, на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны "коллективного Запада", который последовательно проводит курс на сохранение своей гегемонии, формирование сети закрытых военно-политических альянсов в духе блокового противостояния времен холодной войны.
"Корейский полуостров занимает стратегическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является ключевым эпицентром формирования нового полицентричного миропорядка. Укрепление глобальной роли этого региона сопровождается острым кризисом системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, глубокой деградацией ситуации в области международной безопасности. Особую озабоченность вызывает обстановка в Северо-Восточной Азии, которая имеет устойчивую тенденцию к эскалации военно-политической напряженности, подталкивающей субрегион на грань ядерной катастрофы", - подчеркнула Захарова.
США последовательно наращивают военную активность, размещая в Северо-Восточной Азии средства своего стратегического потенциала, обкатывают сценарии гипотетического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия, особую тревогу вызывают последние шаги Вашингтона и Сеула по ядерно-конвенциональной интеграции под эгидой двусторонней Консультативной группы по ядерным вопросам, которые носят отчетливый дестабилизирующий характер и провоцируют гонку ядерных вооружений в этом регионе, заключила официальный представитель МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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