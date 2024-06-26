Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955472598.html
Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024
Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х принес от лица кубинцев глубокие соболезнования россиянам и близким жертв терактов в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:47
2024-06-26T02:47
в мире
россия
дербент
махачкала
бруно родригес паррилья
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a9347d962ade6602303f2767dcbcd7c.jpg
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х принес от лица кубинцев глубокие соболезнования россиянам и близким жертв терактов в Дагестане. "Наши глубочайшие соболезнования народу и правительству России, а также семьям и друзьям жертв терактов в Республике Дагестан", - написал дипломат. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240625/napadenie-1955439628.html
россия
дербент
махачкала
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bc1dcb613a954bbcf5ab30d51e234bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дербент, махачкала, бруно родригес паррилья, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, куба
В мире, Россия, Дербент, Махачкала, Бруно Родригес Паррилья, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Куба
Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Глава МИД Кубы принес соболезнования россиянам в связи с терактами в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х принес от лица кубинцев глубокие соболезнования россиянам и близким жертв терактов в Дагестане.
"Наши глубочайшие соболезнования народу и правительству России, а также семьям и друзьям жертв терактов в Республике Дагестан", - написал дипломат.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Саудовская Аравия осудила нападения на религиозные учреждения в Дагестане
Вчера, 20:26
 
В миреРоссияДербентМахачкалаБруно Родригес ПаррильяВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала