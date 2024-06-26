https://ria.ru/20240626/dagestan-1955472598.html

Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024

Глава МИД Кубы выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х принес от лица кубинцев глубокие соболезнования россиянам и близким жертв терактов в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:47

2024-06-26T02:47

2024-06-26T02:47

в мире

россия

дербент

махачкала

бруно родригес паррилья

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

куба

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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х принес от лица кубинцев глубокие соболезнования россиянам и близким жертв терактов в Дагестане. "Наши глубочайшие соболезнования народу и правительству России, а также семьям и друзьям жертв терактов в Республике Дагестан", - написал дипломат. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/napadenie-1955439628.html

россия

дербент

махачкала

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в мире, россия, дербент, махачкала, бруно родригес паррилья, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, куба