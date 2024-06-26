https://ria.ru/20240626/botulizm-1955502756.html

Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав

Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав - РИА Новости, 26.06.2024

Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав

Медикаменты для лечения ботулизма в российских больницах находятся в достаточном количестве, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:36

2024-06-26T09:36

2024-06-26T09:54

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Медикаменты для лечения ботулизма в российских больницах находятся в достаточном количестве, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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2024

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, россия, здоровье - общество