https://ria.ru/20240626/botulizm-1955502756.html
Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав
Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав - РИА Новости, 26.06.2024
Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав
Медикаменты для лечения ботулизма в российских больницах находятся в достаточном количестве, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:36
2024-06-26T09:36
2024-06-26T09:54
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Медикаменты для лечения ботулизма в российских больницах находятся в достаточном количестве, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, россия, здоровье - общество
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Россия, Здоровье - Общество
Медикаментов для пациентов с ботулизмом достаточно, сообщил Минздрав
Минздрав: в российских больницах достаточно лекарств для лечения ботулизма