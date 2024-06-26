https://ria.ru/20240626/avdeevka-1955655991.html
Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта
Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта - РИА Новости, 26.06.2024
Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:30
2024-06-26T17:30
2024-06-26T17:30
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
безопасность
денис пушилин
сергей кириенко
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил Авдеевку, и отметил, что все оставшиеся в городе жители получили российские паспорта. "С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку, пообщались с местными жителями. То, о чем в прошлый раз просили нас люди – проголосовать на выборах президента, – мы обеспечили. Паспорта гражданина России, а также регистрацию по месту жительства получили уже все, кто остался в городе", - сообщил Пушилин. Он также отметил, что в городе организована выплата пособий. Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал РИА Новости о том, что в городе заработали все службы: полиция, медпункты, почта, общественный транспорт и банк. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240609/zavod-1951777728.html
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РИА Новости
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Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта
Пушилин: все, кто остался в Авдеевке, уже получили российские паспорта