https://ria.ru/20240626/avdeevka-1955655991.html

Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта

Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта - РИА Новости, 26.06.2024

Все оставшиеся в Авдеевке жители получили российские паспорта

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:30

2024-06-26T17:30

2024-06-26T17:30

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

безопасность

денис пушилин

сергей кириенко

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил Авдеевку, и отметил, что все оставшиеся в городе жители получили российские паспорта. "С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку, пообщались с местными жителями. То, о чем в прошлый раз просили нас люди – проголосовать на выборах президента, – мы обеспечили. Паспорта гражданина России, а также регистрацию по месту жительства получили уже все, кто остался в городе", - сообщил Пушилин. Он также отметил, что в городе организована выплата пособий. Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал РИА Новости о том, что в городе заработали все службы: полиция, медпункты, почта, общественный транспорт и банк. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240609/zavod-1951777728.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

авдеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность, денис пушилин, сергей кириенко