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Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни - РИА Новости, 26.06.2024
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15:30 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955613486.html
Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни
Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни
Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в разговоре с премьером Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил его за спасение жизни, сообщила адвокат Ассанжа... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:30
2024-06-26T15:30
в мире
австралия
сша
северные марианские острова
джулиан ассанж
энтони альбанезе
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в разговоре с премьером Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил его за спасение жизни, сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон. Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре около часа назад. Сам Ассанж в среду не будет общаться с прессой. "Могу сказать, что когда мы приземлились в Австралии, это был для меня очень эмоциональный момент, и премьер был первым человеком, который позвонил, чтобы поговорить с Джулианом. Джулиан поблагодарил его и команду и сказал премьеру, что он спас его жизнь. И я не думаю, что это преувеличение", - заявила адвокат Ассанжа в эфире телеканала ABC. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов (IFJ) назвали это событие победой работников СМИ всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955593844.html
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в мире, австралия, сша, северные марианские острова, джулиан ассанж, энтони альбанезе, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Австралия, США, Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Энтони Альбанезе, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни

Адвокат: Ассанж поблагодарил премьера Австралии Альбанезе за спасение жизни

© AP Photo / Rick RycroftОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в разговоре с премьером Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил его за спасение жизни, сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре около часа назад. Сам Ассанж в среду не будет общаться с прессой.
Освобождение Ассанжа
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

Джулиан Ассанж в окружении журналистов у здания суда США в Сайпане, Марианские острова

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

Мужчина раздает сладости сторонникам Джулиана Ассанжа перед зданием посольства США в Сиднее

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

Джулиан Ассанж и бывший премьер-министр Автралии Кевин Радд в здании суда США в Сайпане, Марианские острова

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

Самолет Джулиана Ассанжа на взлетной полосе в аэропорту Сайпана, Марианские острова

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

Сторонники Джулиана Ассанжа празднуют его освобождение перед зданием посольства США в Сиднее

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак общается с прессой у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

Джулиан Ассанж заходит в здание суда США в Сайпане, Марианские острова

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
"Могу сказать, что когда мы приземлились в Австралии, это был для меня очень эмоциональный момент, и премьер был первым человеком, который позвонил, чтобы поговорить с Джулианом. Джулиан поблагодарил его и команду и сказал премьеру, что он спас его жизнь. И я не думаю, что это преувеличение", - заявила адвокат Ассанжа в эфире телеканала ABC.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов (IFJ) назвали это событие победой работников СМИ всего мира.
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Жена Ассанжа рассказала, продолжит ли WikiLeaks публиковать документы
Вчера, 14:52
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Супруга Ассанжа рассказала, когда ее муж выступит перед публикой
Вчера, 14:38
 
В миреАвстралияСШАСеверные Марианские островаДжулиан АссанжЭнтони АльбанезеWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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