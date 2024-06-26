https://ria.ru/20240626/assanzh-1955613486.html

Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни

Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в разговоре с премьером Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил его за спасение жизни, сообщила адвокат Ассанжа... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:30

2024-06-26T15:30

2024-06-26T15:30

в мире

австралия

сша

северные марианские острова

джулиан ассанж

энтони альбанезе

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в разговоре с премьером Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил его за спасение жизни, сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон. Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре около часа назад. Сам Ассанж в среду не будет общаться с прессой. "Могу сказать, что когда мы приземлились в Австралии, это был для меня очень эмоциональный момент, и премьер был первым человеком, который позвонил, чтобы поговорить с Джулианом. Джулиан поблагодарил его и команду и сказал премьеру, что он спас его жизнь. И я не думаю, что это преувеличение", - заявила адвокат Ассанжа в эфире телеканала ABC. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов (IFJ) назвали это событие победой работников СМИ всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955593844.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955588040.html

австралия

сша

северные марианские острова

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в мире, австралия, сша, северные марианские острова, джулиан ассанж, энтони альбанезе, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа