https://ria.ru/20240626/arest-1955694998.html

В Петербурге арестовали полицейского, который избил задержанного

В Петербурге арестовали полицейского, который избил задержанного - РИА Новости, 26.06.2024

В Петербурге арестовали полицейского, который избил задержанного

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал оперуполномоченного районного отделения полиции Алексея Лыткина, который избил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:18

2024-06-26T20:18

2024-06-26T20:18

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Выборгский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал оперуполномоченного районного отделения полиции Алексея Лыткина, который избил задержанного местного жителя, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Пресс-служба регионального главка МВД РФ накануне сообщала, что управление собственной безопасности ГУМВД выявило сотрудников полиции, которые грубо обошлись с нетрезвым задержанным петербуржцем. Инцидент произошел 11 апреля, когда в одном из отделений полиции Выборгского района к петербуржцу, которого задержали по административной статье за пребывание в общественном месте в состоянии сильного опьянения, "были применены физическая сила, а также спецсредства". Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, а полиция назначила служебные проверки в отношении сотрудников. Как уточняет судебная пресс-служба, Лыткин, которому накануне предъявили обвинение, "явно выходя за пределы своих должностных полномочий" ударил задержанного кулаком в грудь. Также мужчина получил не менее 11 ударов ногами в туловище. При этом обошлось без причинения вреда здоровью. "Выборгский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Лыткина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 24 августа", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/delo-1953841956.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район