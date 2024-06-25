https://ria.ru/20240625/zelenskiy-1955459179.html

"Убийца": Зеленского поставили на место после слов о членстве в ЕС

"Убийца": Зеленского поставили на место после слов о членстве в ЕС - РИА Новости, 25.06.2024

"Убийца": Зеленского поставили на место после слов о членстве в ЕС

Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о начале переговоров о вступлении в Евросоюз. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:00

2024-06-25T23:00

2024-06-25T23:00

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также подтвердила, что ЕС приступил к этой процедуре."Россия займет больше территорий и оставит Украину в ЕС как государство, не имеющее выход к морю. Гениальный компромисс", — написал Kwame."А вы демократия? Где выборы? Где денежный поток?" — спросил Ray Brehm."ЕС дурачит вас. Вы никогда не присоединитесь. Они хотят, чтобы вы сражались с Россией до последнего украинца", — отметил AJ PTE."Зеленский — подлец и убийца", — возмутился Aemond."Мы, американский народ, хотели бы вернуть деньги, которые наше правительство передало вам для отмывания. Видите ли, они никогда не принадлежали им. Они были украдены у нас, граждан Соединенных Штатов", — заявил Michle Hogan.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20240625/rossiya-1955418420.html

https://ria.ru/20240625/makron-1955363158.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз