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Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад - РИА Новости, 25.06.2024
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14:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/zapad-1955347663.html
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад - РИА Новости, 25.06.2024
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад
Если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою губительную политику, Россия будет готова его выслушать, но пока такого не просматривается, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:50
2024-06-25T14:50
в мире
россия
западная европа
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою губительную политику, Россия будет готова его выслушать, но пока такого не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается Западной Европы, они должны для себя решить, продолжать таскать каштаны из огня для дядюшки Сэма, или все-таки опираться на свои интересы… Если на каком этапе - пока такого этапа не просматривается - наши западные соседи пересмотрят свою губительную для них же политику, мы будем готовы их выслушать. Посмотрим, с чем они к нам придут", - заявил Лавров на встрече в Академии управления при президенте Республики Беларусь. При этом, вырабатывая свою реакцию на будущие европейские предложения, Россия будет помнить, как "лихо и не задумываясь они выбрасывали на помойку все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.
https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html
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в мире, россия, западная европа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Западная Европа, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад

Лавров: если Запад пересмотрит свою политику, Россия будет готова его выслушать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою губительную политику, Россия будет готова его выслушать, но пока такого не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Западной Европы, они должны для себя решить, продолжать таскать каштаны из огня для дядюшки Сэма, или все-таки опираться на свои интересы… Если на каком этапе - пока такого этапа не просматривается - наши западные соседи пересмотрят свою губительную для них же политику, мы будем готовы их выслушать. Посмотрим, с чем они к нам придут", - заявил Лавров на встрече в Академии управления при президенте Республики Беларусь.
При этом, вырабатывая свою реакцию на будущие европейские предложения, Россия будет помнить, как "лихо и не задумываясь они выбрасывали на помойку все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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В миреРоссияЗападная ЕвропаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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