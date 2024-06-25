https://ria.ru/20240625/zapad-1955347663.html

Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад

Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад - РИА Новости, 25.06.2024

Лавров рассказал, в каком случае Россия будет готова выслушать Запад

Если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою губительную политику, Россия будет готова его выслушать, но пока такого не просматривается, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:50

2024-06-25T14:50

2024-06-25T14:50

в мире

россия

западная европа

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою губительную политику, Россия будет готова его выслушать, но пока такого не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается Западной Европы, они должны для себя решить, продолжать таскать каштаны из огня для дядюшки Сэма, или все-таки опираться на свои интересы… Если на каком этапе - пока такого этапа не просматривается - наши западные соседи пересмотрят свою губительную для них же политику, мы будем готовы их выслушать. Посмотрим, с чем они к нам придут", - заявил Лавров на встрече в Академии управления при президенте Республики Беларусь. При этом, вырабатывая свою реакцию на будущие европейские предложения, Россия будет помнить, как "лихо и не задумываясь они выбрасывали на помойку все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

россия

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, западная европа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)