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В Воронеже объявили в розыск одного из фигурантов дела о взятках - РИА Новости, 25.06.2024
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11:22 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/vzyatki-1955264148.html
В Воронеже объявили в розыск одного из фигурантов дела о взятках
В Воронеже объявили в розыск одного из фигурантов дела о взятках - РИА Новости, 25.06.2024
В Воронеже объявили в розыск одного из фигурантов дела о взятках
Правоохранители объявили в розыск доктора экономических наук, профессора РАН Сергея Лукьянова, который является одним из фигурантов дела о взятках при защите... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:22
2024-06-25T11:22
происшествия
россия
воронеж
ростовская область
сергей лукьянов
российская академия наук
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск доктора экономических наук, профессора РАН Сергея Лукьянова, который является одним из фигурантов дела о взятках при защите диссертаций на базе Воронежского государственного технического университета. Карточка Лукьянова появилась в разделе "Внимание, розыск!" на сайте МВД. Согласно открытым данным, Лукьянов был ученым секретарем экспертного совета по экономическим наукам ВАК. Он обвиняется в получении взяток группой лиц в крупном размере. "Ему избрали меру пресечения - под стражей... срок содержания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ, при задержании на территории иностранного государства и экстрадиции на территорию РФ - с момента пересечения государственной границы РФ", - пояснил РИА Новости представитель Ленинского райсуда Воронежа. Лукьянов является фигурантом истории со взяточничеством при подготовке и защите диссертаций в диссертационном совете Воронежского государственного технического университета. Ранее суд заключил Лукьянова под домашний арест, но затем отпустил под запрет определенных действий. В Воронеже расследуется дело в отношении председателя диссертационного совета, созданного на базе Воронежского государственного технического университета, Натальи Сироткиной. По данным следствия, в марте 2022 года к ней обратился преподаватель другого вуза "по вопросу о возможности защиты диссертации". Женщина предложила помочь и получила от него за свои услуги 400 тысяч рублей. Также, по данным следствия, ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий передал Сироткиной через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены, а руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко и начальник межрайонной ИФНС России №25 по Ростовской области Тигран Додохян - 250 тысяч рублей и 350 тысяч рублей за защиту своих диссертаций.
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происшествия, россия, воронеж, ростовская область, сергей лукьянов, российская академия наук
Происшествия, Россия, Воронеж, Ростовская область, Сергей Лукьянов, Российская академия наук
В Воронеже объявили в розыск одного из фигурантов дела о взятках

В Воронеже объявили в розыск профессора РАН Лукьянова по делу о взятках

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск доктора экономических наук, профессора РАН Сергея Лукьянова, который является одним из фигурантов дела о взятках при защите диссертаций на базе Воронежского государственного технического университета.
Карточка Лукьянова появилась в разделе "Внимание, розыск!" на сайте МВД. Согласно открытым данным, Лукьянов был ученым секретарем экспертного совета по экономическим наукам ВАК. Он обвиняется в получении взяток группой лиц в крупном размере.
«
"Ему избрали меру пресечения - под стражей... срок содержания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ, при задержании на территории иностранного государства и экстрадиции на территорию РФ - с момента пересечения государственной границы РФ", - пояснил РИА Новости представитель Ленинского райсуда Воронежа.
Лукьянов является фигурантом истории со взяточничеством при подготовке и защите диссертаций в диссертационном совете Воронежского государственного технического университета. Ранее суд заключил Лукьянова под домашний арест, но затем отпустил под запрет определенных действий.
В Воронеже расследуется дело в отношении председателя диссертационного совета, созданного на базе Воронежского государственного технического университета, Натальи Сироткиной. По данным следствия, в марте 2022 года к ней обратился преподаватель другого вуза "по вопросу о возможности защиты диссертации". Женщина предложила помочь и получила от него за свои услуги 400 тысяч рублей. Также, по данным следствия, ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий передал Сироткиной через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены, а руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко и начальник межрайонной ИФНС России №25 по Ростовской области Тигран Додохян - 250 тысяч рублей и 350 тысяч рублей за защиту своих диссертаций.
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