https://ria.ru/20240625/vyezd-1955366272.html

В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России - РИА Новости, 25.06.2024

В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:40

2024-06-25T15:40

2024-06-25T17:01

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда, при невыполнении процедуры его полномочия в качестве депутата или сенатора могут быть прекращены, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский."Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, добавил Пинский. Он отметил, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях спецоперации, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб."В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Государственной Думы или сенатора Российской Федерации можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран", - сказано в пояснительной записке.Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html

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Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, госдума рф, виктор пинский, вячеслав тимченко, олег морозов