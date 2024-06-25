Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 25.06.2024 (обновлено: 17:01 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/vyezd-1955366272.html
В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России
В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России - РИА Новости, 25.06.2024
В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:40
2024-06-25T17:01
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
виктор пинский
вячеслав тимченко
олег морозов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда, при невыполнении процедуры его полномочия в качестве депутата или сенатора могут быть прекращены, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский."Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, добавил Пинский. Он отметил, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях спецоперации, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб."В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Государственной Думы или сенатора Российской Федерации можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран", - сказано в пояснительной записке.Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html
https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, госдума рф, виктор пинский, вячеслав тимченко, олег морозов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Виктор Пинский, Вячеслав Тимченко, Олег Морозов
В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

В Госдуму внесли проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов за рубеж

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда, при невыполнении процедуры его полномочия в качестве депутата или сенатора могут быть прекращены, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне
20 мая, 22:53
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.
В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, добавил Пинский. Он отметил, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях спецоперации, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб.
"В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Государственной Думы или сенатора Российской Федерации можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран", - сказано в пояснительной записке.
Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
17 июня, 15:41
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФВиктор ПинскийВячеслав ТимченкоОлег Морозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала