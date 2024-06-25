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ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 25.06.2024
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07:54 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/vsu-1955224221.html
ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко
ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко
ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:54
2024-06-25T07:54
в мире
харьковская область
луганская народная республика
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
нато
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля за боевыми действиями в Харьковской области в районах населенных пактов Глубокое, Липцы, Волчанск, Купянск, Изюм фиксируется увеличение количества западной бронетехники, в том числе самоходной артиллерии", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что рост концентрации орудий производства стран блока НАТО отмечен в ходе контрбатарейной борьбы. Российские станции обнаружения артиллерии фиксируют увеличение применения западных калибров в ходе активных боевых действий. Марочко также отметил, что ВСУ стали чаще применять западную бронетехнику для ведения боевых действий, также усилили артиллерийскую поддержку своих контратакующих подразделений.
https://ria.ru/20240607/miny-1951205736.html
https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато
В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко

Марочко: ВСУ стали чаще применять западную технику в Харьковской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе объективного контроля за боевыми действиями в Харьковской области в районах населенных пактов Глубокое, Липцы, Волчанск, Купянск, Изюм фиксируется увеличение количества западной бронетехники, в том числе самоходной артиллерии", - сообщил Марочко агентству.
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Он добавил, что рост концентрации орудий производства стран блока НАТО отмечен в ходе контрбатарейной борьбы. Российские станции обнаружения артиллерии фиксируют увеличение применения западных калибров в ходе активных боевых действий.
Марочко также отметил, что ВСУ стали чаще применять западную бронетехнику для ведения боевых действий, также усилили артиллерийскую поддержку своих контратакующих подразделений.
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В миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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