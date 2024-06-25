https://ria.ru/20240625/vsu-1955224221.html

ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко

ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 25.06.2024

ВСУ стали чаще применять западную технику под Харьковом, заявил Марочко

ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:54

2024-06-25T07:54

2024-06-25T07:54

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля за боевыми действиями в Харьковской области в районах населенных пактов Глубокое, Липцы, Волчанск, Купянск, Изюм фиксируется увеличение количества западной бронетехники, в том числе самоходной артиллерии", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что рост концентрации орудий производства стран блока НАТО отмечен в ходе контрбатарейной борьбы. Российские станции обнаружения артиллерии фиксируют увеличение применения западных калибров в ходе активных боевых действий. Марочко также отметил, что ВСУ стали чаще применять западную бронетехнику для ведения боевых действий, также усилили артиллерийскую поддержку своих контратакующих подразделений.

https://ria.ru/20240607/miny-1951205736.html

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харьковская область

луганская народная республика

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато