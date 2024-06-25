https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом - РИА Новости, 25.06.2024
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:46
2024-06-25T07:46
2024-06-25T07:48
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."Из-за хаотичного минирования ВФУ местности в Харьковской области продолжают гибнуть мирные люди… Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер. Практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству.По его словам, украинская пропаганда пытается приписывать все эти инциденты российским вооруженным силам: выдает это либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.
https://ria.ru/20240607/miny-1951205736.html
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Андрей Марочко
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
Марочко: мирные жители под Харьковом почти ежедневно подрываются на минах ВСУ
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Из-за хаотичного минирования ВФУ местности в Харьковской области продолжают гибнуть мирные люди… Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер. Практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству.
По его словам, украинская пропаганда пытается приписывать все эти инциденты российским вооруженным силам: выдает это либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.