Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 25.06.2024 (обновлено: 07:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом - РИА Новости, 25.06.2024
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:46
2024-06-25T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
украина
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."Из-за хаотичного минирования ВФУ местности в Харьковской области продолжают гибнуть мирные люди… Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер. Практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству.По его словам, украинская пропаганда пытается приписывать все эти инциденты российским вооруженным силам: выдает это либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.
https://ria.ru/20240607/miny-1951205736.html
харьков
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_466:467:2543:2025_1920x0_80_0_0_4ec379c0a89f2ab5d736bdf14d2efd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Андрей Марочко
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом

Марочко: мирные жители под Харьковом почти ежедневно подрываются на минах ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Из-за хаотичного минирования ВФУ местности в Харьковской области продолжают гибнуть мирные люди… Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер. Практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству.
По его словам, украинская пропаганда пытается приписывать все эти инциденты российским вооруженным силам: выдает это либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко
7 июня, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала