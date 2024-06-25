https://ria.ru/20240625/ushakov-1955258014.html

Ушаков оценил партнерство России и Китая

Ушаков оценил партнерство России и Китая - РИА Новости, 25.06.2024

Ушаков оценил партнерство России и Китая

Партнерство РФ и Китая служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между соседями, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:08

2024-06-25T11:08

2024-06-25T11:08

россия

китай

москва

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между соседями, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Выступая на "Примаковских чтениях", Ушаков отметил, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай отчетливо показал, сколь большое значение и в Москве, и в Пекине придают развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между государствами-соседями. Об этом многое говорится и говорилось", - сказал он. Ушаков также напомнил, что в принятом по итогам переговоров совместном заявлении лидеров России и КНД заданы долгосрочные цели развития всего комплекса двусторонних связей.

https://ria.ru/20240621/kitay-1954453854.html

россия

китай

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россия, китай, москва, юрий ушаков, владимир путин