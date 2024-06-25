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Ушаков оценил партнерство России и Китая - РИА Новости, 25.06.2024
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11:08 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955258014.html
Ушаков оценил партнерство России и Китая
Ушаков оценил партнерство России и Китая - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков оценил партнерство России и Китая
Партнерство РФ и Китая служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между соседями, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:08
2024-06-25T11:08
россия
китай
москва
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между соседями, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Выступая на "Примаковских чтениях", Ушаков отметил, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай отчетливо показал, сколь большое значение и в Москве, и в Пекине придают развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между государствами-соседями. Об этом многое говорится и говорилось", - сказал он. Ушаков также напомнил, что в принятом по итогам переговоров совместном заявлении лидеров России и КНД заданы долгосрочные цели развития всего комплекса двусторонних связей.
https://ria.ru/20240621/kitay-1954453854.html
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россия, китай, москва, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Китай, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков оценил партнерство России и Китая

Ушаков: партнерство России и Китая служит образцом отношений между соседями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между соседями, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
Выступая на "Примаковских чтениях", Ушаков отметил, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай отчетливо показал, сколь большое значение и в Москве, и в Пекине придают развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«
"Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между государствами-соседями. Об этом многое говорится и говорилось", - сказал он.
Ушаков также напомнил, что в принятом по итогам переговоров совместном заявлении лидеров России и КНД заданы долгосрочные цели развития всего комплекса двусторонних связей.
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РоссияКитайМоскваЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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