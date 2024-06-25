Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков
Ушаков: подхлестываемый Западом военный раж Киева приобретает чудовищные формы
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военный раж Киева, подхлестываемый Западом, не утихает, убийство отдыхающих в Севастополе стало его результатом, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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"Предложение российского президента (о мирном урегулировании) - если не предвзято отнестись к нему и подумать, то действительно найдёшь в нем рациональное зерно. А главное - это шанс моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей. А пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает, и более того, он приобретает чудовищные формы, как например, убийство, по-другому не скажешь, отдыхающих на Севастопольском пляже людей, среди которых были и дети", - заявил Ушаков в своём выступлении на юбилейных Примаковских чтениях.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.