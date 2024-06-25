Рейтинг@Mail.ru
Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955256896.html
Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков
Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2024
Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков
Военный раж Киева, подхлестываемый Западом, не утихает, убийство отдыхающих в Севастополе стало его результатом, заявил помощник президента по международным... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:04
2024-06-25T11:04
севастополь
киев
республика крым
юрий ушаков
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_0:94:767:525_1920x0_80_0_0_95181ad7975c1bdd434bf21850617634.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военный раж Киева, подхлестываемый Западом, не утихает, убийство отдыхающих в Севастополе стало его результатом, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Предложение российского президента (о мирном урегулировании) - если не предвзято отнестись к нему и подумать, то действительно найдёшь в нем рациональное зерно. А главное - это шанс моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей. А пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает, и более того, он приобретает чудовищные формы, как например, убийство, по-другому не скажешь, отдыхающих на Севастопольском пляже людей, среди которых были и дети", - заявил Ушаков в своём выступлении на юбилейных Примаковских чтениях. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html
севастополь
киев
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_58:0:767:532_1920x0_80_0_0_036abe19cb5c6c1d2a46b3264f57177f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, киев, республика крым, юрий ушаков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Киев, Республика Крым, Юрий Ушаков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает, заявил Ушаков

Ушаков: подхлестываемый Западом военный раж Киева приобретает чудовищные формы

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военный раж Киева, подхлестываемый Западом, не утихает, убийство отдыхающих в Севастополе стало его результатом, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Предложение российского президента (о мирном урегулировании) - если не предвзято отнестись к нему и подумать, то действительно найдёшь в нем рациональное зерно. А главное - это шанс моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей. А пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает, и более того, он приобретает чудовищные формы, как например, убийство, по-другому не скажешь, отдыхающих на Севастопольском пляже людей, среди которых были и дети", - заявил Ушаков в своём выступлении на юбилейных Примаковских чтениях.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Миронов назвал цели, по которым надо бить за удары ракетами США по России
23 июня, 20:39
 
СевастопольКиевРеспублика КрымЮрий УшаковОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала