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Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2024
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10:49 25.06.2024 (обновлено: 11:14 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955252650.html
Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков
Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2024
Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков
Система единой и неделимой безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма и евроаталантизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:49
2024-06-25T11:14
россия
евразия
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Система единой и неделимой безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма и евроаталантизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помощник президента, выступая на "Примаковских чтениях", отметил, что выступление Путина на встрече с руководством МИД РФ "задает вектор дальнейших действий нашей страны на международной арене, в том числе в контексте строительства единой и неделимой системы безопасности в Евразии". "Это именно то, что должно прийти на смену уходящим в небытие евроатлантическим и евроцентричным моделям", - добавил Ушаков. Он также отметил необходимость "серьезно задуматься над тем, как обеспечить реальную неделимую безопасность и стабильность на обширном пространстве, охватывающем и западные, и восточные государства, и, естественно, находящуюся в центре между ними Россию".
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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россия, евразия, юрий ушаков
Россия, Евразия, Юрий Ушаков
Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков

Ушаков: система безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Система единой и неделимой безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма и евроаталантизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощник президента, выступая на "Примаковских чтениях", отметил, что выступление Путина на встрече с руководством МИД РФ "задает вектор дальнейших действий нашей страны на международной арене, в том числе в контексте строительства единой и неделимой системы безопасности в Евразии".
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"Это именно то, что должно прийти на смену уходящим в небытие евроатлантическим и евроцентричным моделям", - добавил Ушаков.
Он также отметил необходимость "серьезно задуматься над тем, как обеспечить реальную неделимую безопасность и стабильность на обширном пространстве, охватывающем и западные, и восточные государства, и, естественно, находящуюся в центре между ними Россию".
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