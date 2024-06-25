https://ria.ru/20240625/ushakov-1955252650.html

Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков

Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2024

Система единой безопасности должна сменить евроцентризм, заявил Ушаков

Система единой и неделимой безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма и евроаталантизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:49

2024-06-25T10:49

2024-06-25T11:14

россия

евразия

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Система единой и неделимой безопасности Евразии должна прийти на смену модели евроцентризма и евроаталантизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помощник президента, выступая на "Примаковских чтениях", отметил, что выступление Путина на встрече с руководством МИД РФ "задает вектор дальнейших действий нашей страны на международной арене, в том числе в контексте строительства единой и неделимой системы безопасности в Евразии". "Это именно то, что должно прийти на смену уходящим в небытие евроатлантическим и евроцентричным моделям", - добавил Ушаков. Он также отметил необходимость "серьезно задуматься над тем, как обеспечить реальную неделимую безопасность и стабильность на обширном пространстве, охватывающем и западные, и восточные государства, и, естественно, находящуюся в центре между ними Россию".

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

россия

евразия

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россия, евразия, юрий ушаков