https://ria.ru/20240625/ushakov-1955239239.html

Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина

Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина - РИА Новости, 25.06.2024

Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина

Мирные инициативы российского президента Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине, заявил помощник главы российского... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:58

2024-06-25T09:58

2024-06-25T09:58

украина

юрий ушаков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мирные инициативы российского президента Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

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украина, юрий ушаков, владимир путин, россия