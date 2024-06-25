https://ria.ru/20240625/ushakov-1955239239.html
Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина
Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина
Мирные инициативы российского президента Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине, заявил помощник главы российского... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:58
2024-06-25T09:58
2024-06-25T09:58
украина
юрий ушаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мирные инициативы российского президента Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".
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украина, юрий ушаков, владимир путин, россия
Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия
Ушаков прокомментировал мирные инициативы Путина
Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине