https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html
Европа поставила ультиматум Китаю
Европа поставила ультиматум Китаю - РИА Новости, 25.06.2024
Европа поставила ультиматум Китаю
Вокруг нашей страны продолжают кружить акулы разной степени зубастости в вящей надежде найти слабое место и узреть наконец-то если не крах России, то хотя бы ее РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:00
2024-06-25T08:00
2024-06-25T08:01
аналитика
китай
пекин
роберт хабек
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
олаф шольц
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955163013_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_3ed3cc32d867cbe6af3394092345c4cd.jpg
Вокруг нашей страны продолжают кружить акулы разной степени зубастости в вящей надежде найти слабое место и узреть наконец-то если не крах России, то хотя бы ее отступление, что равнозначно поражению в исторической гонке. Роберт Хабек, занимающий должности германского вице-канцлера и министра экономики и проблем климата, совершил вояж в Китай, где предпринял очередную попытку расстроить российско-китайские отношения.Во время встречи с главой Госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе он потребовал от Пекина расторгнуть все торговые и экономические отношения с Москвой, прекратить любую помощь, связанную с поддержкой российского оборонного комплекса либо с развитием военного потенциала. Хабек предупредил главу китайского госплана, что, если Поднебесная не прекратит сотрудничать с Россией, под угрозой будут уже двусторонние отношения отдельно с Германией и Евросоюзом в целом.Не очень понятно, на кого был рассчитан сей спич, особенно если учесть, что в качестве причин и доводов господин Хабек указывает некие вопросы безопасности, в частности зависимость стран Европы от ресурсов, сырья и технических продуктов. Если речь о российском импорте, то он два года стремительно пикирует на дно. Если о европейско-китайской торговле, то тем более странно, ибо Китай выпускает и продает, а Евросоюз нуждается и покупает, никакие русские этой взаимовыгодной идиллии не мешают.Более того, Старый Свет давно и прочно занимает место главного торгового партнера КНР. По итогам прошлого года объем экспорта товаров из Китая в ЕС превысил 501 миллиард долларов. И хотя в абсолютных цифрах это меньше, чем Пекин наторговал со странами АСЕАН (523 миллиарда), тут нужно держать в голове, что население Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в полтора раза больше.Добавим, что в тройку крупнейших торговых партнеров Китая также входят Соединенные Штаты. По итогам прошлого года Пекин экспортировал в США товаров и ресурсов на полтриллиона долларов, лишь немного уступив Евросоюзу. При этом по сравнению с 2022-м объемы торговли по обоим направлениям ощутимо просели. Американцы купили на 13, а европейцы — на десять процентов меньше. Зная общие цифры, несложно посчитать размер недополученной китайским реальным сектором прибыли. Причем в случае с Вашингтоном данный тренд явно продолжится, особенно в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Западные аналитики практически единодушны в прогнозах, что в случае своего переизбрания Трамп тут же начнет новую торговую войну с Китаем, как это уже было в 2017-2018 годах.На этом фоне ценность европейского рынка сбыта возрастает на порядок, и, видимо, Пекину таким образом была озвучена плохо завуалированная угроза, почти шантаж: не перестанете поддерживать Россию — готовьтесь к крупным убыткам, да и Америка нам тоже подсобит.Что и говорить, обещания довольно весомые, особенно если вспомнить, что совокупный экспорт в США и ЕС превышает триллион долларов в год, а российский, хотя он и рекордно подрос за прошлый год на 46 процентов, ровно в десять раз меньше.Судя по всему, данный визит в КНР восприняли довольно серьезно — хотя бы потому, что, помимо Чжэн Шаньцзе, немецкого гостя также принял министр торговли Ван Вэньтао, с которым Хабек обсудил некие вопросы энергетического сотрудничества. Достаточно представительная хроника встреч, особенно на фоне последнего визита Олафа Шольца, которого в аэропорту Чунцина встречал заместитель местного мэра, что в рамках высшей дипломатии равносильно показательной порке.Правда, Хабек ненамного опередил своего шефа в плане достижения поставленных целей, так как третья запланированная встреча — с китайским премьер-министром — была отменена прямо в ходе визита. Видимо, Ли Цяну доложили, чего и какими методами добиваются Берлин и Брюссель, и было решено не тратить драгоценное время попусту.Потому что Европа, науськиваемая из Вашингтона, фактически вводит заградительные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Хотя Хабек в ходе визита убеждал, что тарифы ЕС до 38 процентов "не являются карательными мерами". То есть, с одной стороны, Брюссель из всех утюгов кричит о защите экологии и зеленом энергопереходе, а с другой — умышленно наносит ущерб одному из самых быстрорастущих сегментов китайского рынка. Для понимания: отрасль производства электромобилей (гибридов и чистых "электричек") в Китае ежегодно растет в среднем на шесть процентов, и по итогам текущего года выручка от продаж, как ожидается, превысит 319 миллиардов долларов. При этом КНР не только больше всех производит, но и покупает электромобилей больше, чем все ключевые борцы с парниковыми газами, вместе взятые. За прошлый год китайские граждане купили 8,1 миллиона электрокаров, в то время как в Европе было продано 2,4, а в США — 1,4 миллиона машин. Объемы продаж в Великобритании и Японии и вовсе произносить неудобно.То есть Китай в рамках ВТО вначале коллективно душили, требуя начать переход на современные и экологически чистые технологии, а теперь в нарушение всех правил закрывают от него свои рынки, чтобы защитить внутренних производителей, которым сами не могут обеспечить достойный спрос и продажи. Попутно требуя от Пекина не ограничивать экспорт редкоземельных металлов, без которых невозможен выпуск этих самых электромобилей.Сюрреализм и хамство? Нет, обычная политика Запада в святой уверенности, что никак иначе и быть не может.Итоги поездки Роберта Хабека можно оценить на твердую двойку. И европейская, и китайская пресса сухо упоминает о самом визите, а вот о результатах — молчок. Даже дежурных меморандумов нет, что в традициях мягкой китайской дипломатии можно расценивать как отказ. Естественно, не только и не столько в интересах России, но в том числе и глядя на ее пример, когда одна страна при поддержке союзников третий год успешно сопротивляется, воюет и даже умудряется показывать рост экономики.Шольц, Хабек, Байден, Макрон — вся эта свора хромых сбитых летчиков так и не осознала, что времена изменились и диктовать правила в одностороннем порядке больше не выйдет. Мир стал многополярным, и ради разрушения текущего строя, в котором одни безоговорочно диктовали свою волю другим, новые игроки готовы понести определенные издержки.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, китай, пекин, роберт хабек, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), олаф шольц, дональд трамп, европа
Аналитика, Китай, Пекин, Роберт Хабек, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Олаф Шольц, Дональд Трамп, Европа
Вокруг нашей страны продолжают кружить акулы разной степени зубастости в вящей надежде найти слабое место и узреть наконец-то если не крах России, то хотя бы ее отступление, что равнозначно поражению в исторической гонке. Роберт Хабек, занимающий должности германского вице-канцлера и министра экономики и проблем климата, совершил вояж в Китай, где предпринял очередную попытку расстроить российско-китайские отношения.
Во время встречи с главой Госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе он потребовал от Пекина
расторгнуть все торговые и экономические отношения с Москвой
, прекратить любую помощь, связанную с поддержкой российского оборонного комплекса либо с развитием военного потенциала. Хабек предупредил главу китайского госплана, что, если Поднебесная не прекратит сотрудничать с Россией, под угрозой будут уже двусторонние отношения отдельно с Германией
и Евросоюзом в целом.
Не очень понятно, на кого был рассчитан сей спич, особенно если учесть, что в качестве причин и доводов господин Хабек указывает некие вопросы безопасности, в частности зависимость стран Европы от ресурсов, сырья и технических продуктов. Если речь о российском импорте, то он два года стремительно пикирует на дно. Если о европейско-китайской торговле, то тем более странно, ибо Китай выпускает и продает, а Евросоюз нуждается и покупает, никакие русские этой взаимовыгодной идиллии не мешают.
Более того, Старый Свет давно и прочно занимает место главного торгового партнера КНР. По итогам прошлого года объем экспорта товаров из Китая в ЕС
превысил 501 миллиард долларов. И хотя в абсолютных цифрах это меньше, чем Пекин наторговал со странами АСЕАН (523 миллиарда), тут нужно держать в голове, что население Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
в полтора раза больше.
Добавим, что в тройку крупнейших торговых партнеров Китая также входят Соединенные Штаты. По итогам прошлого года Пекин экспортировал в США
товаров и ресурсов на полтриллиона долларов, лишь немного уступив Евросоюзу. При этом по сравнению с 2022-м объемы торговли по обоим направлениям ощутимо просели. Американцы купили на 13, а европейцы — на десять процентов меньше. Зная общие цифры, несложно посчитать размер недополученной китайским реальным сектором прибыли. Причем в случае с Вашингтоном
данный тренд явно продолжится, особенно в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа
. Западные аналитики практически единодушны в прогнозах, что в случае своего переизбрания Трамп тут же начнет новую торговую войну с Китаем, как это уже было в 2017-2018 годах.
На этом фоне ценность европейского рынка сбыта возрастает на порядок, и, видимо, Пекину таким образом была озвучена плохо завуалированная угроза, почти шантаж: не перестанете поддерживать Россию — готовьтесь к крупным убыткам, да и Америка
нам тоже подсобит.
Что и говорить, обещания довольно весомые, особенно если вспомнить, что совокупный экспорт в США и ЕС превышает триллион долларов в год, а российский, хотя он и рекордно подрос за прошлый год на 46 процентов, ровно в десять раз меньше.
Судя по всему, данный визит в КНР восприняли довольно серьезно — хотя бы потому, что, помимо Чжэн Шаньцзе, немецкого гостя также принял министр торговли Ван Вэньтао, с которым Хабек обсудил некие вопросы энергетического сотрудничества. Достаточно представительная хроника встреч, особенно на фоне последнего визита Олафа Шольца
, которого в аэропорту Чунцина
встречал заместитель местного мэра, что в рамках высшей дипломатии равносильно показательной порке.
Правда, Хабек ненамного опередил своего шефа в плане достижения поставленных целей, так как третья запланированная встреча — с китайским премьер-министром — была отменена прямо в ходе визита. Видимо, Ли Цяну
доложили, чего и какими методами добиваются Берлин
и Брюссель
, и было решено не тратить драгоценное время попусту.
Потому что Европа, науськиваемая из Вашингтона, фактически вводит заградительные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Хотя Хабек в ходе визита убеждал, что тарифы ЕС до 38 процентов "не являются карательными мерами". То есть, с одной стороны, Брюссель из всех утюгов кричит о защите экологии и зеленом энергопереходе, а с другой — умышленно наносит ущерб одному из самых быстрорастущих сегментов китайского рынка. Для понимания: отрасль производства электромобилей (гибридов и чистых "электричек") в Китае ежегодно растет в среднем на шесть процентов, и по итогам текущего года выручка от продаж, как ожидается, превысит 319 миллиардов долларов. При этом КНР не только больше всех производит, но и покупает электромобилей больше, чем все ключевые борцы с парниковыми газами, вместе взятые. За прошлый год китайские граждане купили 8,1 миллиона электрокаров, в то время как в Европе было продано 2,4, а в США — 1,4 миллиона машин. Объемы продаж в Великобритании
и Японии
и вовсе произносить неудобно.
То есть Китай в рамках ВТО
вначале коллективно душили, требуя начать переход на современные и экологически чистые технологии, а теперь в нарушение всех правил закрывают от него свои рынки, чтобы защитить внутренних производителей, которым сами не могут обеспечить достойный спрос и продажи. Попутно требуя от Пекина не ограничивать экспорт редкоземельных металлов, без которых невозможен выпуск этих самых электромобилей.
Сюрреализм и хамство? Нет, обычная политика Запада в святой уверенности, что никак иначе и быть не может.
Итоги поездки Роберта Хабека можно оценить на твердую двойку. И европейская, и китайская пресса сухо упоминает о самом визите, а вот о результатах — молчок. Даже дежурных меморандумов нет, что в традициях мягкой китайской дипломатии можно расценивать как отказ. Естественно, не только и не столько в интересах России, но в том числе и глядя на ее пример, когда одна страна при поддержке союзников третий год успешно сопротивляется, воюет и даже умудряется показывать рост экономики.
Шольц, Хабек, Байден, Макрон — вся эта свора хромых сбитых летчиков так и не осознала, что времена изменились и диктовать правила в одностороннем порядке больше не выйдет. Мир стал многополярным, и ради разрушения текущего строя, в котором одни безоговорочно диктовали свою волю другим, новые игроки готовы понести определенные издержки.