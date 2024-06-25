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ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз - РИА Новости, 25.06.2024
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16:52 25.06.2024 (обновлено: 17:35 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955392834.html
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз - РИА Новости, 25.06.2024
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:52
2024-06-25T17:35
украина
евросоюз
в мире
молдавия
бельгия
аджа лябиб
денис шмыгаль
ольга стефанишина
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии."Мы приступаем к сессии, которая открывает переговоры", — сказала дипломат в начале конференции.Мероприятия организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступит Венгрия, которая относится к членству Украины в союзе критически.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20240529/sarkozi-1949236556.html
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украина, евросоюз, в мире, молдавия, бельгия, аджа лябиб, денис шмыгаль, ольга стефанишина, еврокомиссия, дорин речан
Украина, Евросоюз, В мире, Молдавия, Бельгия, Аджа Лябиб, Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина, Еврокомиссия, Дорин Речан
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

Глава МИД Бельгии Лябиб: ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.
"Мы приступаем к сессии, которая открывает переговоры", — сказала дипломат в начале конференции.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы
29 мая, 22:46

Во вторник в Люксембурге проходят межправительственные конференции с участием ЕС, Украины и Молдавии, которые знаменуют запуск переговоров о присоединении к союзу.

Мероприятия организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступит Венгрия, которая относится к членству Украины в союзе критически.
Фермер на поле в Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС
17 июня, 19:54
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.
После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.
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В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
24 июня, 08:00
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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17 июня, 08:00
 
УкраинаЕвросоюзВ миреМолдавияБельгияАджа ЛябибДенис ШмыгальОльга СтефанишинаЕврокомиссияДорин Речан
 
 
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