https://ria.ru/20240625/ukraina-1955392834.html

ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз - РИА Новости, 25.06.2024

ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:52

2024-06-25T16:52

2024-06-25T17:35

украина

евросоюз

в мире

молдавия

бельгия

аджа лябиб

денис шмыгаль

ольга стефанишина

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии."Мы приступаем к сессии, которая открывает переговоры", — сказала дипломат в начале конференции.Мероприятия организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступит Венгрия, которая относится к членству Украины в союзе критически.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.

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украина, евросоюз, в мире, молдавия, бельгия, аджа лябиб, денис шмыгаль, ольга стефанишина, еврокомиссия, дорин речан