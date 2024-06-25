https://ria.ru/20240625/ukraina-1955241849.html
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:14
2024-06-25T10:14
2024-06-25T10:24
специальная военная операция на украине
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юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в Швейцарии. "Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, швейцария, юрий ушаков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Юрий Ушаков, Украина, В мире
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии
Ушаков: в Швейцарии стало ясно, что без РФ конфликт на Украине решить не удастся