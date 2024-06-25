https://ria.ru/20240625/ukraina-1955241849.html

Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии

Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 25.06.2024

Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:14

2024-06-25T10:14

2024-06-25T10:24

специальная военная операция на украине

россия

швейцария

юрий ушаков

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955244920_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_85df20d0901aa75c5553b5d5bbab66a1.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в Швейцарии. "Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, швейцария, юрий ушаков, украина, в мире