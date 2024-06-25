Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 25.06.2024 (обновлено: 10:24 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955241849.html
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:14
2024-06-25T10:24
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
юрий ушаков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955244920_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_85df20d0901aa75c5553b5d5bbab66a1.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в Швейцарии. "Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955244920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ac503fc04ca276223827980a2d380c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, юрий ушаков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Юрий Ушаков, Украина, В мире
Ушаков прокомментировал итоги конференции по Украине в Швейцарии

Ушаков: в Швейцарии стало ясно, что без РФ конфликт на Украине решить не удастся

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал растущее понимание в мире, что без России решить украинский конфликт не удастся, единственным результатом саммита в Швейцарии.
"Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке", - сказал Ушаков, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияЮрий УшаковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала