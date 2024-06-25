https://ria.ru/20240625/trepova-1955387663.html
Дарью Трепову начали этапировать в колонию
Дарью Трепову начали этапировать в колонию - РИА Новости, 25.06.2024
Дарью Трепову начали этапировать в колонию
Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию, сообщил ИА Новости её... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:37
2024-06-25T16:37
2024-06-25T16:37
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию, сообщил ИА Новости её адвокат Даниил Берман. "Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации", - сказал адвокат. Как ранее объяснял Берман в беседе с РИА Новости, Трепову могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, так как осужденные за терроризм лишены целого ряда предусмотренных законом поблажек, среди которых также зачет проведенного в СИЗО времени по схеме "день за полтора" или возможность подать на УДО раньше, чем будет отбыто 3/4 от назначенного наказания. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947190367.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Дарью Трепову начали этапировать в колонию
Приговоренную к 27 годам Трепову начали этапировать в колонию
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию, сообщил ИА Новости её адвокат Даниил Берман.
«
"Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации", - сказал адвокат.
Как ранее объяснял Берман в беседе с РИА Новости, Трепову могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, так как осужденные за терроризм лишены целого ряда предусмотренных законом поблажек, среди которых также зачет проведенного в СИЗО времени по схеме "день за полтора" или возможность подать на УДО раньше, чем будет отбыто 3/4 от назначенного наказания.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.