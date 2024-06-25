https://ria.ru/20240625/sud-1955365251.html

Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения

Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения - РИА Новости, 25.06.2024

Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения

Заключенный под стражу по делу о вымогательстве бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов заявил, что не согласен с обвинением,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:37

2024-06-25T15:37

2024-06-25T15:41

происшествия

санкт-петербург

евгений пригожин

александр малькевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955349395_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_365a25fed337b59603097d0fa3757d1f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Заключенный под стражу по делу о вымогательстве бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов заявил, что не согласен с обвинением, передает корреспондент РИА Новости из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга. "Нет, не согласен", - сказал Горбунов, отвечая на вопрос журналистов о вменяемой ему статье. Суд сегодня арестовал по 20 августа Горбунова, который подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Его адвокаты сообщили РИА Новости, что планируют обжаловать решение. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным следствия, потерпевший в деле о вымогательстве - председатель правления Фонда развития новых медиа Александр Малькевич, прежде занимавший пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что Горбунов вымогал 4 миллиона рублей под угрозой распространения сведений, "способных причинить существенный вред правам или законным интересам" потерпевшего. Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.

https://ria.ru/20240516/prigovor-1946463011.html

https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912100482.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, евгений пригожин, александр малькевич