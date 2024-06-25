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Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения - РИА Новости, 25.06.2024
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15:37 25.06.2024 (обновлено: 15:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sud-1955365251.html
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения - РИА Новости, 25.06.2024
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения
Заключенный под стражу по делу о вымогательстве бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов заявил, что не согласен с обвинением,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:37
2024-06-25T15:41
происшествия
санкт-петербург
евгений пригожин
александр малькевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Заключенный под стражу по делу о вымогательстве бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов заявил, что не согласен с обвинением, передает корреспондент РИА Новости из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга. "Нет, не согласен", - сказал Горбунов, отвечая на вопрос журналистов о вменяемой ему статье. Суд сегодня арестовал по 20 августа Горбунова, который подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Его адвокаты сообщили РИА Новости, что планируют обжаловать решение. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным следствия, потерпевший в деле о вымогательстве - председатель правления Фонда развития новых медиа Александр Малькевич, прежде занимавший пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что Горбунов вымогал 4 миллиона рублей под угрозой распространения сведений, "способных причинить существенный вред правам или законным интересам" потерпевшего. Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.
https://ria.ru/20240516/prigovor-1946463011.html
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912100482.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, евгений пригожин, александр малькевич
Происшествия, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Александр Малькевич
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Пригожина отверг обвинения

Экс-топ-менеджер структуры Пригожина Горбунов отверг обвинение в вымогательстве

© РИА НовостиБывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов в зале суда в Санкт-Петербурге
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов в зале суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости
Бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов в зале суда в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Заключенный под стражу по делу о вымогательстве бывший топ-менеджер медиаструктуры Евгения Пригожина Илья Горбунов заявил, что не согласен с обвинением, передает корреспондент РИА Новости из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.
"Нет, не согласен", - сказал Горбунов, отвечая на вопрос журналистов о вменяемой ему статье.
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16 мая, 16:05
Суд сегодня арестовал по 20 августа Горбунова, который подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Его адвокаты сообщили РИА Новости, что планируют обжаловать решение.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева.
По данным следствия, потерпевший в деле о вымогательстве - председатель правления Фонда развития новых медиа Александр Малькевич, прежде занимавший пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург".
Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что Горбунов вымогал 4 миллиона рублей под угрозой распространения сведений, "способных причинить существенный вред правам или законным интересам" потерпевшего.
Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве
27 ноября 2023, 13:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинАлександр Малькевич
 
 
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