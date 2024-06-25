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Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:07 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955225273.html
Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении
Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2024
Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении
Российские войска на Купянском направлении продолжают развивать успех, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:07
2024-06-25T08:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении продолжают развивать успех, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В течение истекших суток ВС РФ выбили противника с ряда позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции", - рассказал эксперт. Он уточнил, что так называемых "серых зон" после последнего продвижения российских войск на этом направлении практически не осталось. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого Минобороны сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
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харьковская область, луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС РФ сократили межпозиционное пространство на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении продолжают развивать успех, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В течение истекших суток ВС РФ выбили противника с ряда позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции", - рассказал эксперт.
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Он уточнил, что так называемых "серых зон" после последнего продвижения российских войск на этом направлении практически не осталось.
В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого Минобороны сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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