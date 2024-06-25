https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955225273.html

Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении

Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2024

Военный эксперт рассказал об успехах ВС России на Купянском направлении

Российские войска на Купянском направлении продолжают развивать успех, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:07

2024-06-25T08:07

2024-06-25T08:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении продолжают развивать успех, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В течение истекших суток ВС РФ выбили противника с ряда позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции", - рассказал эксперт. Он уточнил, что так называемых "серых зон" после последнего продвижения российских войск на этом направлении практически не осталось. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого Минобороны сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность