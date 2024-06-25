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Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей - РИА Новости, 25.06.2024
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12:55 25.06.2024 (обновлено: 19:22 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sharlot-1955299168.html
Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей
Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей - РИА Новости, 25.06.2024
Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей
Певец Эдуард Шарлот, анонсировавший гастрольный тур по России, остается под стражей, меру пресечения ему не меняли, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:55
2024-06-25T19:22
россия
самара
тольятти
эдуард шарлот
давид тухманов
происшествия
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САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, анонсировавший гастрольный тур по России, остается под стражей, меру пресечения ему не меняли, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. Во вторник на верифицированной странице в Instagram* Эдуарда Шарлота появилась запись, в которой объявляется о старте гастрольного тура. Предполагается, что выступления состоятся в Самаре (1 июля), Тольятти ( 3 июля), Саратове (4 июля), Волгограде (5 июля) и других городах России. Последнее выступление пройдет 12 июля в Казани. "К сожалению, сам ничего не знаю и не понимаю. Нет, (мера пресечения не менялась)", - сообщил Валерий Шарлот, комментируя информацию о туре сына. Позже адвокат певца Алексей Лапузин сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о том, что Эдуард освобожден."Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас", - рассказал защитник.Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949309608.html
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
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россия, самара, тольятти, эдуард шарлот, давид тухманов, происшествия
Россия, Самара, Тольятти, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Происшествия
Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей

Отец Шарлота об анонсе гастрольного тура: певец остается под стражей

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, анонсировавший гастрольный тур по России, остается под стражей, меру пресечения ему не меняли, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
Во вторник на верифицированной странице в Instagram* Эдуарда Шарлота появилась запись, в которой объявляется о старте гастрольного тура. Предполагается, что выступления состоятся в Самаре (1 июля), Тольятти ( 3 июля), Саратове (4 июля), Волгограде (5 июля) и других городах России. Последнее выступление пройдет 12 июля в Казани.
"К сожалению, сам ничего не знаю и не понимаю. Нет, (мера пресечения не менялась)", - сообщил Валерий Шарлот, комментируя информацию о туре сына.
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Позже адвокат певца Алексей Лапузин сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о том, что Эдуард освобожден.
"Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас", - рассказал защитник.
Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.
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Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияСамараТольяттиЭдуард ШарлотДавид ТухмановПроисшествия
 
 
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