Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю

Ассоциация друзей Крыма возложила вину за удар по Севастополю на США
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.
Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.
Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.
Погибли четверо, в том числе двое детей.
Погибли четверо, в том числе двое детей.
На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.
На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.
Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.
Погибли четверо, в том числе двое детей.
На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.