https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955203996.html

Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю

Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024

Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю

Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, назвав случившееся выверенным и подготовленным американцами огневым ударом... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:05

2024-06-25T02:05

2024-06-25T02:05

специальная военная операция на украине

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, назвав случившееся выверенным и подготовленным американцами огневым ударом по мирным российским гражданам. "Тот факт, что удар осуществлен по отдыхавшим на пляже детям и женщинам запрещенными кассетными боеприпасами, убившими и ранившими полторы сотни людей, лишь подчеркивает изуверскую натуру организаторов этого массового убийства. Это не ошибочный, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским гражданам", - говорится в заявлении координационного совета ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Международная ассоциация заявила, что осуждает "очередной варварский акт киевского режима" и выражает соболезнования всем пострадавшим от "бесчеловечной террористической атаки ВСУ". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура. Первый "Форум друзей Крыма" прошел в Ялте в 2017 году. Тогда на нем учредили Международную ассоциацию друзей Крыма и приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. На сегодня в ассоциацию входят представители более 40 стран мира.

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, республика крым, происшествия