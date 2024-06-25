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Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955203996.html
Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю
Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю
Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, назвав случившееся выверенным и подготовленным американцами огневым ударом... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:05
2024-06-25T02:05
специальная военная операция на украине
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, назвав случившееся выверенным и подготовленным американцами огневым ударом по мирным российским гражданам. "Тот факт, что удар осуществлен по отдыхавшим на пляже детям и женщинам запрещенными кассетными боеприпасами, убившими и ранившими полторы сотни людей, лишь подчеркивает изуверскую натуру организаторов этого массового убийства. Это не ошибочный, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским гражданам", - говорится в заявлении координационного совета ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Международная ассоциация заявила, что осуждает "очередной варварский акт киевского режима" и выражает соболезнования всем пострадавшим от "бесчеловечной террористической атаки ВСУ". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура. Первый "Форум друзей Крыма" прошел в Ялте в 2017 году. Тогда на нем учредили Международную ассоциацию друзей Крыма и приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. На сегодня в ассоциацию входят представители более 40 стран мира.
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Происшествия
Ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю

Ассоциация друзей Крыма возложила вину за удар по Севастополю на США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, назвав случившееся выверенным и подготовленным американцами огневым ударом по мирным российским гражданам.
"Тот факт, что удар осуществлен по отдыхавшим на пляже детям и женщинам запрещенными кассетными боеприпасами, убившими и ранившими полторы сотни людей, лишь подчеркивает изуверскую натуру организаторов этого массового убийства. Это не ошибочный, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским гражданам", - говорится в заявлении координационного совета ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
01:13
Международная ассоциация заявила, что осуждает "очередной варварский акт киевского режима" и выражает соболезнования всем пострадавшим от "бесчеловечной террористической атаки ВСУ".
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
Первый "Форум друзей Крыма" прошел в Ялте в 2017 году. Тогда на нем учредили Международную ассоциацию друзей Крыма и приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. На сегодня в ассоциацию входят представители более 40 стран мира.
День траура в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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