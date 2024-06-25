https://ria.ru/20240625/rzhd-1955380620.html
РЖД увеличили количество "Сапсанов" между Москвой и Петербургом
РЖД увеличили количество "Сапсанов" между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 25.06.2024
РЖД увеличили количество "Сапсанов" между Москвой и Петербургом
РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:20
2024-06-25T16:20
2024-06-25T16:20
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания. "Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении. Так, по выходным (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы "Сапсанов": №786 из Москвы в Санкт-Петербург и №763 из Санкт-Петербурга в Москву. Также за счёт сдвоенных составов будет увеличено число мест в поездах: №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля), №780 и №767 (отправлением в будние дни). "Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в кассах", - уточняет компания.
https://ria.ru/20240622/rzhd-1954653437.html
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москва, санкт-петербург, ржд, общество
Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Общество
РЖД увеличили количество "Сапсанов" между Москвой и Петербургом
РЖД увеличили число "Сапсанов" между Москвой и Петербургом из-за высокого спроса
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания.
"Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении.
Так, по выходным (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы "Сапсанов": №786 из Москвы в Санкт-Петербург и №763 из Санкт-Петербурга в Москву.
Также за счёт сдвоенных составов будет увеличено число мест в поездах: №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля), №780 и №767 (отправлением в будние дни).
"Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в кассах", - уточняет компания.