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В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга" - РИА Новости, 25.06.2024
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12:07 25.06.2024 (обновлено: 19:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/raduga-1955283992.html
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга" - РИА Новости, 25.06.2024
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
Российские водолазы и поисковики обнаружили в Финском заливе близ острова Сескар место гибели тральщика "Радуга" в декабре 1943 года, на его борту находились 64 РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:07
2024-06-25T19:41
финский залив
кронштадт
санкт-петербург
русское географическое общество
наука
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские водолазы и поисковики обнаружили в Финском заливе близ острова Сескар место гибели тральщика "Радуга" в декабре 1943 года, на его борту находились 64 членов экипажа и пассажиры, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов. Место гибели тральщика "Радуга" было обнаружено подводными исследователями Разведывательно-водолазной команды, Русского географического общества, фонда "Люди моря" совместно с морской инженерной компанией "Фертоинг" недалеко от острова Сескар. В декабре 1943 года тральщик перевозил с острова Лавенсари (остров Мощный - ред) в Кронштадт пассажиров и медицинский персонал, подорвался на мине и затонул за считанные минуты. Спастись удалось всего нескольким морякам. "Тральщик был найден на глубине 42 метров при помощи гидролокатора бокового обзора. Сложность поиска и последующего водолазного обследования заключается в том, что он лежит на главном судовом фарватере, где проходит движение грузовых судов в сторону портов Санкт-Петербурга. Водолазное обследование стало возможным благодаря помощи командования Балтийского флота. Район проведения подводных работ был на несколько дней перекрыт для движения грузовых кораблей, которые обходили его на безопасном для подводных исследователей расстоянии", – сказал Богданов. Он отметил, что по результатам обследования установлено, что тральщик "Радуга" лежит на грунте с оторванной носовой частью. На носу хорошо видна 45-мм пушка, два пулемета ДШК на мостике и один зенитный пулемёт на корме. Несмотря на большое количество жертв, подводные исследователи практически не увидели останков людей, которые, вероятно, в силу декабрьской холодной погоды находились во внутренних помещениях. Подрыв произошел, скорее всего, не на дрейфующей мине, как писали в отчётах, а на финской мине заграждения "Салпа (Засов)", которое было выставлено финскими катерами летом-осенью 1943 года. Богданов сообщил, что "Радуга" шла в густом тумане: видимость была всего лишь несколько десятков метров и поэтому немного отклонилась от курса. Характер повреждений соответствует подрыву ниже ватерлинии, место обнаружения находится в стороне от архивной точки, всего в паре сотен метров от известных координат финского минного поля. Корпус корабля заметно разрушен временем и рыбацкими тралами, которые плотно опутывают корпус и надстройку.
https://ria.ru/20240525/nauka-1948155086.html
https://ria.ru/20240611/moskvich-1952117313.html
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кронштадт
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финский залив, кронштадт, санкт-петербург, русское географическое общество, наука
Финский залив, Кронштадт, Санкт-Петербург, Русское географическое общество, Наука
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"

Водолазы нашли тральщик "Радуга", погибший в 1943 году с 64 людьми на борту

Место гибели тральщика "Радуга" в декабре 1943 года, обнаруженное российскими водолазами и поисковиками в Финском заливе близ острова Сескар
Место гибели тральщика Радуга в декабре 1943 года, обнаруженное российскими водолазами и поисковиками в Финском заливе близ острова Сескар
Место гибели тральщика "Радуга" в декабре 1943 года, обнаруженное российскими водолазами и поисковиками в Финском заливе близ острова Сескар
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские водолазы и поисковики обнаружили в Финском заливе близ острова Сескар место гибели тральщика "Радуга" в декабре 1943 года, на его борту находились 64 членов экипажа и пассажиры, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
© Фото : Ольга АкуловаВ Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик Радуга - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Ольга Акулова
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
Место гибели тральщика "Радуга" было обнаружено подводными исследователями Разведывательно-водолазной команды, Русского географического общества, фонда "Люди моря" совместно с морской инженерной компанией "Фертоинг" недалеко от острова Сескар.
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В декабре 1943 года тральщик перевозил с острова Лавенсари (остров Мощный - ред) в Кронштадт пассажиров и медицинский персонал, подорвался на мине и затонул за считанные минуты. Спастись удалось всего нескольким морякам.
"Тральщик был найден на глубине 42 метров при помощи гидролокатора бокового обзора. Сложность поиска и последующего водолазного обследования заключается в том, что он лежит на главном судовом фарватере, где проходит движение грузовых судов в сторону портов Санкт-Петербурга. Водолазное обследование стало возможным благодаря помощи командования Балтийского флота. Район проведения подводных работ был на несколько дней перекрыт для движения грузовых кораблей, которые обходили его на безопасном для подводных исследователей расстоянии", – сказал Богданов.
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Он отметил, что по результатам обследования установлено, что тральщик "Радуга" лежит на грунте с оторванной носовой частью. На носу хорошо видна 45-мм пушка, два пулемета ДШК на мостике и один зенитный пулемёт на корме. Несмотря на большое количество жертв, подводные исследователи практически не увидели останков людей, которые, вероятно, в силу декабрьской холодной погоды находились во внутренних помещениях. Подрыв произошел, скорее всего, не на дрейфующей мине, как писали в отчётах, а на финской мине заграждения "Салпа (Засов)", которое было выставлено финскими катерами летом-осенью 1943 года.
© Фото : Ольга АкуловаВ Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик Радуга - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Ольга Акулова
В Финском заливе нашли погибший в 1943 году тральщик "Радуга"
Богданов сообщил, что "Радуга" шла в густом тумане: видимость была всего лишь несколько десятков метров и поэтому немного отклонилась от курса. Характер повреждений соответствует подрыву ниже ватерлинии, место обнаружения находится в стороне от архивной точки, всего в паре сотен метров от известных координат финского минного поля.
Корпус корабля заметно разрушен временем и рыбацкими тралами, которые плотно опутывают корпус и надстройку.
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