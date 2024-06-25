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Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество - РИА Новости, 25.06.2024
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15:05 25.06.2024 (обновлено: 15:09 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/putin-1955352402.html
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество - РИА Новости, 25.06.2024
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:05
2024-06-25T15:09
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку", - говорится в сообщении.Президенты договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
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астана, шос, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, в мире
Астана, ШОС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Россия, Турция, В мире
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество

Путин и Эрдоган договорились продолжить координацию борьбы с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку", - говорится в сообщении.
Президенты договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане
Вчера, 15:01
 
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