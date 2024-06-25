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Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество - РИА Новости, 25.06.2024
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:05
2024-06-25T15:05
2024-06-25T15:09
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку", - говорится в сообщении.Президенты договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
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Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Путин и Эрдоган договорились продолжить координацию борьбы с терроризмом